Elbistan Alperen Ocakları Başkanı Tolgahan Bölükbaşı, “Ozan Ceyhun, 1 Mart 1977’de İstanbul Adana Erkek Öğrenci Yurdu’na yapılan ve ülkücü öğrenci Mustafa Erol’un şehit edildiği bombalı saldırının failidir. Ülkü şehidinin katili, 12 Eylül askeri darbesinin ardından yargılanmaktan korkup önce Avusturya’ya ardından da kaçak yaşamaya gittiği Almanya’da kendi isteğiyle Türk vatandaşlığından çıkmıştır. Almanya’da parlamentoya girip Ermeni soykırımının savunuculuğuna yeltenmiştir. Eli kanlı bu şahsın, büyükelçi olarak atanmasına rıza göstermemiz mümkün değildir. Ülkücü-milliyetçi düşünceye sahip herkesin bu atamaya karşı duruş sergilemesi gerekmektedir” dedi.
Bölükbaşı’dan büyükelçi ataması tepkisi
Elbistan Alperen Ocakları Başkanı Tolgahan Bölükbaşı, 1977 yılında ülkücü Mustafa Erol’un öldürüldüğü bombalı saldırının faili olarak hakkında idam istemiyle iddianame hazırlanan ve yargılama öncesinde Almanya’ya giden Ozan Ceyhun’un, Viyana Büyükelçisi olarak atanmasına tepki gösterdi.
24 Şubat 2020 Pazartesi 16:55
Bölükbaşı konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, Ozan Ceyhun’un, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Viyana Büyükelçisi olarak atanmasının milliyetçi ve ülkücü camia açısından kabul edilemez bir durum olduğunu söyledi.
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