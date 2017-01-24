Bölükbaşı: Üretim için fedakârlık yapacağız

Türkiye Maden İşçileri Sendikası (Maden-İş) Elbistan Şube Başkanı Adil Bölükbaşı, Afşin-Elbistan A ve B Termik Santrallerinin 2017 yılı talebi olan 15 milyon tonluk kömür üretimini, işçi kadrosundaki büyük açığa rağmen gerçekleştirerek, hedefi yakalama amacında olduklarını söyledi.

Afşin-Elbistan Linyitleri (AEL) İşletme Müdürlüğü’nde her geçen gün eriyen ve norm kadronun üçte birine kadar düşen işçi sayısına rağmen, yüksek rakamlarda kömür üretimi gerçekleştirdiklerini belirten Bölükbaşı, 2017 yılında elektrik üretiminin hayati önem taşıdığını, AEL işçisinin de bu bilinçle hareket ederek ülke ekonomisine katkı sunma gayreti içerisinde olduğunu kaydetti.

2016 yılının kurak geçmesi, doğalgazdaki sıkıntılar nedeniyle elektrik üretimindeki yükün termik santrallere kaydırıldığını hatırlatan Bölükbaşı, Afşin-Elbistan A ve B Termik Santrallerinin bu süreçte büyük öneme sahip olduğunu söyledi.

Her iki termik santralin ise, 2011 yılında yaşanan göçüğün ardından, AEL İşletme Müdürlüğü’nden gönderilen kömür ile elektrik üretimi yaptığını anlatan Bölükbaşı, 2017 yılı için hedeflenen üretimin ise 15 milyon ton olarak belirlendiğini ve Elektrik Üretim Anonim Şirketi’nin de (EÜAŞ) bu programı onayladığını belirtti.





AEL için 2017 yılında belirlenen üretim hedefinin; 26 milyon 250 bin metreküp dekapaj ve 11 milyon 450 bin metreküp (15 milyon ton) kömür üretimi olmak üzere toplam 37 milyon 700 bin metreküplük kazı programı olarak onaylandığını ifade eden Bölükbaşı, yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

“Bilindiği gibi 2016 yılı kurak bir yıl olarak geçti. Bu nedenle barajlardan yeterli elektrik üretilemediği için, aynı zamanda doğalgazda yaşanan sorun nedeniyle elektrik üretim yükü termik santrallere yöneldi. Türkiye’nin en yüksek kapasiteli termik santralleri olan Afşin-Elbistan A ve B Termik Santralleri ise bu dönemde öne çıktı. Her iki santralde, kömür arzının izin verdiği en yüksek kapasitede elektrik üretimi gerçekleştiriyor. Elektrik üretiminin en üst seviyede gerçekleşmesi için yapılan program, EÜAŞ Genel Müdürlüğü tarafından onaylandı. 2017’de her iki santralin verimli bir şekilde elektrik üretimi yapabilmesi için yapılan programda, 26 milyon 250 bin metreküp dekapaj, 11 milyon 450 bin metreküp de kömür üretimi olmak üzere toplam 37 milyon 700 bin ton kazı programı var. Böylelikle hem santrallerin kömür ihtiyacı karşılanacak, hem de üretim karşılığı olarak işçi arkadaşlarımızın prim almasına katkıda bulunmuş olacağız.”

AEL İşletmesi Müdürlüğü ile yapılan çalışmalar sonucunda 1600 yeni personel alınması yönünde EÜAŞ Genel Müdürlüğü’ne başvuruda bulunulduğunu da anlatan Bölükbaşı, yapılan görüşmelerin ardından bu rakamın yüksek bulunduğunu, bu nedenle yeni bir çalışma içerisinde olduklarını söyledi.