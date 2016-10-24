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Bölükbaşı, toplu sözleşme öncesi maden işçilerini dinledi

Türkiye Maden İşçileri Sendikası (Maden-İş) Elbistan-Afşin Şube Başkanı Adil Bölükbaşı ve yönetimi, Afşin-Elbistan Linyitlerindeki (AEL) kamu işçilerini kapsayan 2017-2018 yılına ait toplu iş sözleşmesi öncesinde maden işçileriyle görüşerek, istek ve sıkıntılarını dinledi.

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Bölükbaşı, toplu sözleşme öncesi maden işçilerini dinledi

Türkiye Maden İşçileri Sendikası (Maden-İş) Elbistan-Afşin Şube Başkanı Adil Bölükbaşı ve yönetimi, Afşin-Elbistan Linyitlerindeki (AEL) kamu işçilerini kapsayan 2017-2018 yılına ait toplu iş sözleşmesi öncesinde maden işçileriyle görüşerek, istek ve sıkıntılarını dinledi.

AEL İşletme Müdürlüğü’nde birimleri tek tek ziyaret eden Bölükbaşı ve yönetimi, hem işçilerle sohbet etti, hem de sözleşmeden beklentilerini öğrendi.

Toplu iş sözleşmesi için hazırlıklara başladıklarını ifade eden Bölükbaşı, 2017 yılı başı ile 2018 yılı sonuna kadar olan 2 yıllık dönem için iyi bir toplu sözleşme yapmak istediklerini vurguladı.

Maden işçisinin haklarını daha da ileriye götürme, en yüksek zam oranına imza atmak amacıyla çaba harcadıklarını dile getiren Bölükbaşı, yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

“2017-2018 yılına ait toplu iş sözleşmesi öncesi AEL bünyesinde çalışan üyelerimizi ziyaret ederek, sözleşme öncesinde işçi arkadaşlarımızla görüşmeler yaptık. Talep ve sıkıntılarını dinledik. Toplu sözleşmedeki önceliğimiz, işçi arkadaşlarımızın hakkını korumak. Göreve geldiğimiz günden beri söylediğimiz, önceliğimiz işçinin haklarını korumak. İşçilerimizin haklarını en iyi şekilde alabilmek için çalışacağız ve sonunda da bunu sağlayarak işçilerimizi memnun edeceğiz.”

Başkan Bölükbaşı, açıklamasını şöyle tamamladı:

“Toplu iş sözleşmemizin öncesinde görüşmeleri başladı. Bu sözleşme kamuda çalışan madenci arkadaşımızı ilgilendiriyor. Sözleşme öncesinde işçi arkadaşlarımızla görüşmeler yaptık. Talep ve sıkıntılarını dinledik. Genel merkezimizle de istişare ederek işçimizin taleplerini içeren dosya ile EÜAŞ yetkileriyle toplantımızı gerçekleştireceğiz. Daha önceki sözleşmelerde olduğu gibi bu sözleşmede de işçi arkadaşlarımızı memnun edecek bir anlaşmaya imza atmayı hedefliyoruz.”

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