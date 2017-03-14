Bölükbaşı: AEL’ye ilk etapta 300 işçi alınacak

Türkiye Maden İşçileri Sendikası (Maden-İş) Elbistan Şube Başkanı Adil Bölükbaşı, Afşin-Elbistan Linyitleri (AEL) İşletme Müdürlüğü’ne işçi alımı konusunda yapılan girişim ve görüşmelerin olumlu sonuç verdiğini ifade ederek, ilk etapta 300 işçi alınacağını söyledi.
Maden-İş Sendikası olarak uzun zamandan beri işletmedeki işçi açığını gündeme getirdiklerini ve bu amaçla siyasetçiler ve bürokratlarla görüşmeler yaptıklarını ifade eden Bölükbaşı, Elektrik Üretim Anonim Şirketi’nin (EÜAŞ) işçi alımı konusunda çalışmaları yaptığını ve ilk etapta 300 işçi alınacağını kaydetti.
Afşin-Elbistan Linyitleri (AEL) İşletme Müdürlüğü’nün tüm birimlerinde ihtiyaç duyulan alanlarda işçi alımı yapılacağını ifade eden Bölükbaşı, elektrikçiden dozer operatörüne, makineciden tornacıya kadar alım yapılacağını dile getirdi.
Bölükbaşı, yaptığı açıklamada, şunları söyledi:
“Norm kadroya göre 2 bin 400 işçi, 600 idari personelin bulunması gereken Afşin-Elbistan Linyitleri (AEL) İşletme Müdürlüğü’nde işçi sayısı 900’e, idari personel sayısının ise 230’a gerilemiş durumda. Tek santral için kurulan AEL, şuanda iki ayrı termik santralin yükünü omuzluyor ve 2017 yılı üretim rakamı ise oldukça yüksek. 15 milyon ton kömür üretimi yapılacak. Biz yıllardan beri işçi sayısındaki eksikliği dile getiriyor, bu konuda çözüm istiyorduk. Genel merkez yöneticilerimiz ile birlikte Ankara’da siyasetçisinden, bürokratına geniş bir kesim ile görüşerek, sorunu arz ettik. EÜAŞ Genel Müdürlüğü ise işletmemizdeki sıkıntıyı görerek, ilk etapta 300 kadrolu işçi alımı için kararını verdi. Bu sayı onaylandı ve inşallah en kısa sürede ilana çıkılacak. İşletmemize alınacak işçiler ise, ihtiyaç duyulan her alandan olacak. Bu 300 işçi işletmemize taze kan olacaktır. İnşallah kısa sürede ilan kısmı da tamamlanır ve alımlar yapılır. Bu sayı işletmemiz için yeterli değil ancak, ilk etapta yapılacak bu alım üretime katkı sağlayacaktır. Ülkemizin enerji ihtiyacının olduğu şu dönemde, daha ucuz enerji üretimi için dönen çarklarımız, daha hızlı ve güçlü dönecek, üretim oranımız artacaktır. Diğer yandan yapılacak alımlar ile 300 ailemiz daha ekmek sahibi olacaktır. Bu da hem Elbistan, hem de Afşin ekonomisine doğrudan katkı sağlayacaktır. Diğer yandan 300 rakamı yeterli olmayacaktır. İlerleyen dönemler yeni işçi alımı yapılacağına inanıyoruz ve bu konuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”