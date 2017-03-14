Bölükbaşı: AEL’ye ilk etapta 300 işçi alınacak

Türkiye Maden İşçileri Sendikası (Maden-İş) Elbistan Şube Başkanı Adil Bölükbaşı, Afşin-Elbistan Linyitleri (AEL) İşletme Müdürlüğü’ne işçi alımı konusunda yapılan girişim ve görüşmelerin olumlu sonuç verdiğini ifade ederek, ilk etapta 300 işçi alınacağını söyledi.

Maden-İş Sendikası olarak uzun zamandan beri işletmedeki işçi açığını gündeme getirdiklerini ve bu amaçla siyasetçiler ve bürokratlarla görüşmeler yaptıklarını ifade eden Bölükbaşı, Elektrik Üretim Anonim Şirketi’nin (EÜAŞ) işçi alımı konusunda çalışmaları yaptığını ve ilk etapta 300 işçi alınacağını kaydetti.

Afşin-Elbistan Linyitleri (AEL) İşletme Müdürlüğü’nün tüm birimlerinde ihtiyaç duyulan alanlarda işçi alımı yapılacağını ifade eden Bölükbaşı, elektrikçiden dozer operatörüne, makineciden tornacıya kadar alım yapılacağını dile getirdi.





Bölükbaşı, yaptığı açıklamada, şunları söyledi: