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Bolkar Mimarlık Ofisi hizmete açıldı

Mimar Bünyamin Bolat tarafından mimari proje, tasarım, uygulama, 3D modelleme gibi birçok alanda hizmet verecek olan Bolkar Mimarlık Ofisi hizmete açıldı.

Bolkar Mimarlık Ofisi hizmete açıldı
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Bolkar Mimarlık Ofisi, İbrahim Karaoğlanoğlu Meydanı  Zekibey İş Merkezi 2. katta hizmet vermeye başladı.

Bolkar Mimarlık Ofisi olarak mimari proje, tasarım, uygulama, 3D modelleme gibi birçok alanda kaliteli hizmet sunumuyla katkı sağlayacaklarını belirten Mimar Bünyamin Bolat ; “Kısa zaman önce planlayıp hizmete açtığımız mimarlık ofisimizde, bölge sektörüne etkisi olan, bütçe ve iş programı ve mimari kalite temeline dayanmakla birlikte insanlara ve çevreye olumlu etkisi olan, sağlıklı ve işlevsel binalar ve mekanlar tasarlamayı amaçlamaktayız. Nitelikli yapı üretmek, yaşamak ve yaşatmak isteyen herkesi ofisimize bekliyoruz” dedi.

 

Bünyamin Bolat kimdir?

1993 Afşin/Alemdar doğumlu olan Bünyamin Bolat, Lise öğrenimini Afşin Anadolu Öğretmen Lisesi’nde tamamlayıp, 2018 yılında İstanbul Arel Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık bölümünden mezun oldu. 2 yıl boyunca serbest şekilde çalışmalarını sürdürdükten sonra Bolkar Mimarlık adında kendi ofisini açtı.


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Bolkar Mimarlık Ofisi Hizmete Açıldı