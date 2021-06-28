Bölgenin eşsiz doğasıyla baş başa 2 gün geçirdiler

Türkiye’nin birçok yerinden doğaseverlerin katılımıyla gerçekleştirilen yürüyüş, çeşitli etkinliklerle festival havasına bürünürken; katılımcılar güzergahtaki eşsiz tabiatla iç içe 2 gün geçirmenin tadına vardı.

Şar Dağı Avcılar ve Balıkçılar Doğa Sporları Derneği’nin, bölgenin doğal güzelliklerini doğaseverlere tanıtmak ve 2 günlüğüne de olsa şehir stresinden uzakta tabiatla baş başa zaman geçirmelerini sağlamak amacıyla düzenlediği doğa ve tabiat turizmi kamp ve yürüyüş etkinliğine yaklaşık 700 kişi katıldı. Adıyaman, Sivas ve Mersin gibi iller başta olmak üzere doğa, avcılık, dağcılık ve spor dallarında faaliyet gösteren çok sayıda dernek ve kulüp üyeleri ile siyasetçiler ve vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaşan program, cumartesi günü Karadede Yaylası’nda çadırlı kampın kurulması ile başladı. Kamp ateşi ise, Doğa Koruma ve Milli Parklar 15. Bölge Müdürü Ahmet Çörtük, Şar Dağı Avcılar ve Balıkçılar Doğa Sporları Derneği Başkanı Hasan Başaran ve katılımcılar tarafından yakıldı. Kamp ateşinden yükselen alevler, geceyi aydınlatırken şehrin gürültüsünden ve stresinden çadırlarını ve çantasını sırtlayarak doğanın sakinliğiyle buluşan katılımcılar, türküler ve şarkılara eşlik etti. Etkinliğin ilk gecesi, festival havasında geçti.

Kampın ikinci günü, güneşin doğuşu ile başladı. Doğaseverler, uzun yürüyüş için önce Tek Ardıç Yaylası’na geçiş yaptı. Buradan İnleyen Mağara’da kısa bir mola veren doğaseverler, Nurhak Dağı’nın eşsiz doğası eşliğinde 2 bin 500 metredeki Ali Gölü’ne ulaştı. Bir buzul krater gölü olan Ali Gölü’nün güzelliğini yakından gören doğaseverler, bol bol fotoğraf çektirerek o anları ölümsüzleştirdi. Doğaseverler, yaklaşık 10 kilometre süren yürüyüşün ardından ilk kamp alanı olan Karadede Yaylası’na sorunsuz şekilde döndü. Burada katılımcılara AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Ahmet Tıraş tarafından yemek ikramı yapıldı. Karadede Yaylası’na giden Elbistan Kaymakamı Özkan Demir ve Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz de doğaseverlerle bir araya geldi.

Etkinliği düzenleyen Şar Dağı Avcılar ve Balıkçılar Doğa Sporları Derneği Başkanı Hasan Başaran, karşılaştıkları ilgiden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Yürüyüşün, katılımcıların coşkusu ve heyecanı ile birlikte şenlik havasında geçtiğini belirten Başaran, “Doğanın eşsiz manzaralarına ve benzersiz güzellikleri ile tabiat harikalarıyla buluşmanın sevincini yaşadık” dedi.

‘Bölgemizin bu güzelliğini herkese göstermeye ve tanıtmaya çalışıyoruz’ diyen Başaran, “El değmemiş bir doğaya sahip olan bölgemizde, doğaseverlerimizle birlikte sessizliğin sesini dinlemek istemiştik. Çağrımıza Türkiye’nin birçok yöresinden doğaseverler kulak verdi. Yaklaşık 700 kişinin katılımı ile bu büyük etkinliği düzenledik. Nurhak Dağı’ndaki buzul krater gölü olan Ali Gölü başta olmak üzere doğanın sunduğu birçok güzelliği ilk kez görenler gözlerine inanamadı. Bölgemiz eşsiz bir güzelliğe sahip. Bunu tüm Türkiye’ye tanıtmak için etkinliklerimize devam edeceğiz. Tüm katılımcılara teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz de, “Doğa tutkunu arkadaşlarımızla bir araya geldik. İnleyen Mağaralar ve Ali Gölü'ne yapılan tırmanış etkinlikleri ve Karadede Yaylası'nın güzelliği, şehrimizin doğa turizmi açısından ne kadar değerli olduğunun birer göstergesi” şeklinde konuştu.

Elbistan Kaymakamı Özkan Demir ise, “Bu programı, coğrafyamızdaki doğal güzelliklerin tanıtılmasında çok önemli bir etkinlik olarak değerlendiriyoruz. İlçemiz ve yakın bölgelerimiz, dağcılık başta olmak üzere birçok doğa sporuna ev sahipliği yapacak potansiyele sahip. Bu tür etkinlikler de bu potansiyelin görülmesine vesile oluyor. Etkinlikte emeği geçenlere ve katılımcılara teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.