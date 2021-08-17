Bölgenin en büyük alışveriş fuarı açıldı

Bölgenin en büyük alışveriş fuarı “Kahramanmaraş Alışveriş Festivali” açıldı. Vali Ömer Faruk Coşkun, TBMM İçişleri Komisyon Başkanı Celalettin Güvenç, MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, Terziler ve Konfeksiyoncular Odası Başkanı Muhsin Akkurt, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda esnafın da yer aldığı program, kuaförler şov ekibinin hazırladığı orman yangınları temalı anlamlı koreografi ile başladı.

Programda konuşan Başkan Güngör, “Bölgemizin en büyük alışveriş fuarını açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kahramanmaraş’ımız sahip olduğu ticaret hacmi ve sektörel çeşitliliğiyle öncü bir şehir. Bu tip etkinlikler de ticari bir hareketlilik oluşturması bakımından son derece önemli” dedi. KAFUM’da açılışı gerçekleştirilen alışveriş fuarı, 22 Ağustos Pazartesi tarihine kadar hazır giyim, tuhafiye, ev tekstil ürünleri ve hediyelik sim sırma dâhil binlerce çeşit ürünü vatandaşların beğenisine sunacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör konuşmasında kentin ticaret hacmindeki büyümeye dikkat çekerek: “Kahramanmaraş’ımız birçok farklı sektörde önemli bir konumda bulunuyor. Özellikle tekstil, kuyumculuk, hediyelik eşya üretimlerinde gurur duyacağımız bir ticaret hacmimiz var. Bu yıl üçüncüsünü düzenlediğimiz bu etkinliğin de esnaflarımız tarafından üretilen ürünleri, vatandaşlarımızla buluşturması bakımından bir hareketlilik oluşturacağını öngörüyoruz. Sektörel kümelenmeyi son derece önemsiyorum. Ayakkabıcı esnaflarımızda olduğu gibi, 200’e yakın esnafımızın ve 10 bine yakın vatandaşımızın üretim sağladığı terzi ve konfeksiyon sektöründe de derli toplu bir alan oluşturacağız. Bu sağlandığı zaman ticaret hacmimiz en az iki üç kat artacaktır” ifadelerini kullandı.

Hazır giyim, tuhafiye, ev tekstil ürünleri ve hediyelik sim sırma ile giyim ürünlerinin sergilendiği 3. Kahramanmaraş Alışveriş Festivali ve Fuarı, 22 Ağustos’a kadar ziyarete açık olacak.