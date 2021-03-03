Bölgenin depremde sıvılaşmaya yatkınlık haritası çıkarılıyor

Elazığ-Malatya hattındaki depremlerin ardından uzmanların dikkat çektiği yerlerin başında Gölbaşı-Türkoğlu segmenti yer alıyor. Bölgede uzun süredir büyük depremin yaşanmaması, enerji birikimine yol açarken, özellikle Elbistan için olası yüksek şiddetli bir depremdeki en büyük tehlike zemin sıvılaşmayı olarak gösteriliyor.

Maden Tetkik Arama (MTA) Genel Müdürlüğü, 2020 yılı faaliyet raporunda, aralarında Kahramanmaraş’ın da bulunduğu 20 ilde Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Planı (UDSEP-2023) kapsamında deprem zararlarının azaltılması yönünde bölgesel sıvılaşma yatkınlık haritaları çıkarmaya başladı.

MTA’nın faaliyet raporunda çalışma ile ile ilgili olarak, “Sıvılaşma ülkemizde son yüzyılda meydana gelmiş büyük depremlerde can ve mal kaybına neden olan hasarların dağılımını doğrudan kontrol eden faktörlerden birisi olup bölgesel ölçekte sıvılaşma yatkınlık haritalarının üretilmesi, bu haritaların deprem zararlarını azaltmaya yönelik kullanıma sunulması çalışmanın temel amacıdır. Arazi çalışmaları kapsamında jeolojik etüt, uzaktan algılama ve hendekte jeolojik etüt çalışmaları yapılmıştır” denildi.

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası da, bir açıklama yaparak oda bünyesinde kendi alanında yetkin çok sayıdaki bilim insanında içinde yer aldığı "Deprem Danışma Kurulu" oluşturulduğunu bildirdi.

‘Fay Üzerinde Yaşayan Kentlerimiz: Kahramanmaraş’ adlı bir rapor hazırladıklarını ifade eden Jeoloji Mühendisleri Odası, il merkezi, Türkoğlu ve Nurhak ilçe merkezleri ile 40'a yakın eksi köy statüsünde bulunan mahallesi ile bazı baraj ve gölet gibi tesisler doğrudan diri fay hatları veya zonları üzerine oturduğunu açıkladı.

Açıklamada, “Tarihsel dönemde çok sayıda yıkıcı depremle karşı karşıya kalan Kahramanmaraş ilimizin deprem zararlarından etkilenmesinin önlenmesi amacıyla bir dizi çalışmayı acilen başlatması gerektiği düşünülmektedir. TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası olarak deprem üretme potansiyeli yüksek olan çok sayıda fay hattı ve zonu üzerine yerleşmiş bulunan Kahramanmaraş'ın olası bir depremde büyük acılara sebebiyet verebilecek sonuçlarla karşılaşılmaması için bugünden gerekli hazırlık ve çalışmaların başlatılması gerektiği düşünülmektedir. Kamu yaran çerçevesinde yapılacak bu çalışmalara Odamız her türlü desteği vermeye hazırdır” ifadeleri kullanıldı.