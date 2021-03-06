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Bölgedeki endüstriyel madenler için İHA’lar devrede

Maden Tetkik Arama (MTA) Genel Müdürlüğü, bölgedeki endüstriyel maden sahalarındaki tespit çalışmaları için İHA’larla gözlem yaptı.

Bölgedeki endüstriyel madenler için İHA’lar devrede
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye'nin maden kaynaklarının havadan röntgenini çekmek için uçakların yanı sıra insansız hava araçlarını da (İHA) kullanıyor. Geçen yıllarda başlatılan ‘Havadan Jeofizik Araştırmaları Projesi’ kapsamında Elbistan ve çevresinde de havadan jeofizik haritasını oluşturmak için özel donanımlı uçak, gün boyunca havada kalmıştı. Cessna Caravan modeli sabit kanatlı uçak, bu model uçaklar için dünyada ilk defa geliştirilip üretilen ve kuyruk ile kanat uçlarına monte edilen Düşey Manyetik Gradient Sensörü ile Elbistan’ın röntgenini çekmişti. TC-EMI kuyruk numaralı uçak, her bölge için hazırlanan özel haritaya göre hazırlanan uçuş planlaması doğrultusunda Elbistan üzerinde kuzey-güney rotasında çok sayıda geçiş yapmıştı.

Maden Tetkik Arama (MTA) Genel Müdürlüğü, endüstriyel hammadde arama çalışmaları kapsamında İHA’lardan yararlandı. Göksun ve bölgedeki sondaj çalışmalarına hazırlık amacıyla insansız hava aracı ile uzaktan algılama çalışması gerçekleştirildi. İHA’daki cihazların aldığı sinyaller, MTA ekiplerince kaydedildi. Bu bilgiler Ankara’da MTA’ya götürülerek analiz ediliyor. Analizler ışığında sondaj yapılacak bölgeler belirleniyor.


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