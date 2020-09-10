Bölgedeki akarsularda balık avı 2024’e kadar yasaklandı

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın, amatör amaçlı su ürünleri avcılığının düzenlenmesi hakkında tebliğin yayımlandığını belirten Av Hayvanlarını ve Su Ürünlerini Koruma ve Yaşatma Derneği Genel Başkanı Ali Haydar Doğan, şu bilgileri aktardı:

“1 Eylül 2020-31 Ağustos 2024 tarihleri arasında amatör avcılığın kurallar çerçevesinde yapılmasını sağlamak üzere hazırlanan tebliğ yayımlanmıştır. 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu’nun Kahramanmaraş sınırları içerisinde tamamen yasaklandığı, iç sular içerisinde de Dolapdere Fırnız Çayı, Göksun Terbüzek ve Kömür Suyu Hüseyinli Dereleri, Ekinözü ilçesinde Nergele Çayı, Afşin Hurman Çayı, Nurhak Göksu Çayı’nda avlanma kısmen yasaklanmıştır. Elbistan’da Söğütlü Çayı’nda kaynağından Ceyhan Nehri’ne bağlandığı noktaya kadar olan kısım, Ceyhan Nehri de kaynağından Dağdelen HES ile santral arasında kalan kısımda avlanmak yasaktır.

Amatör avcılık yapan vatandaşların bu yasaklara riayet etmesi gerekmektedir. Yasaklara uymayanlara, ilgili kanunun doğrultusunda idari işlem yapılacaktır.”