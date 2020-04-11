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Bölgede ilk kez görüldü, sakın öldürmeyin!

Anadolu’nun endemik nadir yılan türleri arasında gösterilen ve koruma altında olan kedi gözlü yılan bölgemizde biyolog Özlem Kurtoğlu tarafından ilk kez görüntülendi.

Bölgede ilk kez görüldü, sakın öldürmeyin!
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Yarı zehirli olarak değerlendirildikleri için zehirleri insanlar ve büyük memeliler için tehlike arz etmeyen kedi gözlü yılanın, görüldüğünde kesinlilikle öldürülmemesi gerekiyor.

Biyolog Özlem Kurtoğlu, soosan yılanı olarak da bilinen; Akdeniz ve Kafkasya bölgelerinde yaşayan endemik bir zehirli 'Colubridae’ yılan olan kedi gözlü yılanı görüntüledi. Bölgede yaşadığı bilinen ancak ilk kez görüntülenen kedi gözlü yılan,  koruma altındaki ender türlerden biri. Kedi gözlü yılanlar, doğada küçük kemirgenler, kertenkeleler ve kuşlar gibi canlılarla besleniyor. Kedi gözlü yılanlar (Telescopus fallax), 'Colubridae' (kırbaç yılanları) familyasına dahil yarı zehirli türlerden biridir. Yarı zehirli tür olarak değerlendirilmesinin sebebi; yarı zehirli yılanların zehir dişleri zehirli yılanlarda olduğu gibi üst çenenin en önünde yer almayıp, üst çenenin en arkasında yer almasından kaynaklıdır. Kedi gözlü yılanların zehirleri insanlar ve büyük memeliler üzerinde etkili olmadığı biliniyor. Bu tür yılanların zehirleri, avladıkları küçük kemirgenler, kertenkeleler, küçük memeliler, kuşlar gibi canlılar üzerinde etkili oluyor.

Kahramanmaraş bölgesinde yaşadığı tespit edilen kedi gözlü yılanın, görüldüğünde öldürülmemesi bu hayvanın neslinin devamı noktasında büyük önem arz ediyor.





Yerel Manşetler
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