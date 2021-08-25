Bölgede bir ilk olan fiberglas mezarlara 100 yıl garanti

Kayseri’de üretilen fiberglas ve süs havuzlarını Hacı Esat Efendi Caddesi Hocazade Mezarlığı yanındaki işyerlerinde satışa sunduklarını belirten Fatih Görür, ürünlerinin mermer ve granit görünümlü olduğunu ve 100 yıl dayanma garantisinin bulunduğuna dikkat çekti.

Fiberglas mezarların, mermer başta olmak üzere diğer mezar çeşitlerine göre daha kolay kurulduğunu belirten Âlâ Mezar ve Süs Havuzları firmasının sahibi Fatih Görür, “Fiberglas mezar ve süs havuzlarını, Kayseri’den getiriyoruz. Bölgede ilk kez satışa sunduk. Uçak ve gemilerde kullanılan fiberden yapılmış güneşe, suya karşı dayanıklı bir malzemeden üretiliyor. Fiberglasın teknolojik olarak ömrü 100 olarak belirtiliyor. Farklı ölçülerde imal edilen fiberglas mezarlar, beton ya da başka bir işlem gerektirmeden direk mezarın üzerine konulduğu için büyük kolaylık sunuyor. Mermer ve granit görünümlü olarak imal ediliyor” dedi.

Fiyatının ucuzluğu ve ömrü mermer mezar türlerine göre daha uzun olan fiberglas mezarların bilinirliğinin yavaş yavaş arttığını ifade eden Görür, “Bu mezarların tahrip olması neredeyse imkansız gibi. Çok sağlam bir yapısı var. Mermer mezarlarda doğal tahribat oluşabiliyor. Mezarda çökmeler yaşanabiliyor. Polyester mezar diğer mermer mezara göre yekpare gövde olduğu için çökme olmadığı için ayrılma olmuyor. Fiberglas mezarlar ise; çok hafif ve montajı kolay. Fiyatı da bu tür mezarlara göre oldukça avantajlı. Farklı ebatlarda çeşitlerimiz var. Aynı zamanda da bahçeler ya da bürolar için fiberglas süs havuzları da satıyoruz. Mezar fiyatlarımız 1750 liradan başlıyor. Süs havuzlarımız da 2 bin 750 ile 4 bin 500 lira arasında değişiyor.

Sadece Elbistan’a değil yakın ilçeler ve bölgelerde de kurulumu yapabiliyoruz. Mezar yazılarını da kendimiz yazıyoruz” ifadelerini kullandı.