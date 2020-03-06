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Bölge halkından C Termik Santrali’ne karşı binlerce dilekçe

EÜAŞ’ın, Afşin ilçesine kurmayı planladığı C Termik Santrali’nin onaylanan ÇED Raporu’nun iptal edilmesi için bölge halkı tarafından insan sağlığı ve doğal yaşamda ‘Çernobil’ etkisi oluşturacağı gerekçesi ile kaleme alınan binlerce dilekçe, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne sunuldu.

Bölge halkından C Termik Santrali’ne karşı binlerce dilekçe
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Santral projesinin hayata geçirilmesi halinde Afşin ve Elbistan’ın, Avrupa’nın havası en kirli merkezlerine dönüşeceği savunulan dilekçede, C Santrali için nihai olarak verilen ÇED Raporu’nun bölge gerçekleri ile uyuşmadığı ve telafisi olmayan zararlara yol açacağı kaydedildi.

Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ) Genel Müdürlüğü, Afşin’e kuracağı yerli kömür yakıtlı 1800 MW’lık Afşin C Termik Santrali için çalışmalara başladı. EÜAŞ’ın, Afşin'e bağlı Altunelma Mahallesi ve Tanır Mahallesi sınırları içerisinde her biri 600 MWe gücünde üç üniteden oluşacak toplam 1.800 MWe kurulu güce sahip Afşin C Termik Santralı ile Açık Kömür İşletmesi ve Düzenli Depolama Alanı kurulması planlanıyor. Yaklaşık 17 milyar 300 milyon lira değerindeki proje kapsamında, yatırımcı EÜAŞ’a ait olan 1954 ruhsat numaralı maden işletme ruhsatlı sahada yer alan ve yaklaşık 1 milyar 459 bin ton kömür kaynağı bulunan C Termik Santrali’nden yıllık ortalama net 11.380 GWh enerji üretimi hedefleniyor. Santralin çalışma süresi 6.948 saat/yıl, santralin ekonomik ömrü ise 35 yıl olarak öngörülüyor.

EÜAŞ’ın, proje ile ilgili olarak Çevre Etki Değerlendirme Raporu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda yapılan İnceleme ve Değerlendirme Komisyonunca yeterli bulunarak son kabulü gerçekleştirildi. 26 Şubat itibariyle askıya çıkarılan rapor için tanınan 10 günlük itiraz süresi, sona erdi. Santralin, çevre ve insan sağlığına zarar vereceği gerekçesi ile santralin kurulmasına karşı çıkan bölge halkının başlattığı kampanya çerçevesinde binlerce dilekçe toplandı. İtiraz dilekçeleri, askı süresi bitmeden Kahramanmaraş Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne teslim edildi. Sunulan itiraz dilekçesinde ise dikkat çekilen noktaların başında çevre ve insan sağlığı geldi. Yeni kurulacak santralin, bölgedeki mevcutlarla birlikte doğanın dengesini daha hızlı ve geri dönülemez şekilde bozacağı görüşü dillendirilen itiraz dilekçesinde; su kaynaklarının ve tarım arazilerinin yok olacağı vurgulandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, halktan gelen görüşler ışığında rapor içeriğinde gerekli eksikliklerin tamamlanmasını, ek çalışmalar yapılmasını ya da İnceleme Değerlendirme Komisyonunun yeniden toplanmasını isteyebilecek.


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Bölge Halkından C Termik Santrali’ne Karşı Binlerce Dilekçe
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niğdede bir öğretmen 2 gün önce

Milletin toprağını istimlak ederler, çalışan işçisini şirketler özelleştirildi diye Van'a, Diyarbakır'a, Adıyaman'a gönderirler, filtre takmayıp milleti zehirlemeye devam ederler.
işçi meselesine gelirsek adamı olan yalaka tipler yine kalırlar, kaldılar. Olan mazluma olur bizim memlekette. Valla soğuttular memkeletimden, soğuttular.
Bunları yapanlara ahirette de bir hesabın olduğunu hatırlatmak gerekiyor.
Ama karnı doymak bilmeyen yiyiciler olduğu sürece bizim bölgemiz ve işimiz imkansız..
Allah yardımcımız olsun.

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Vatandaş 2 gün önce

Bir vatandaş olarak Elbistan lı olarak şehrin bir genci olarak çeşitli konularda iş olanağı olduğu için elazığ van çeşitli illerdeki vatandaş gelip iş yapıyor Elbistan da olup da Elbistan da iş bulamıyoruz. Tozunu toprağını pisligini çeken Elbistan lı Başkası Gelip Sefâsını sürüyor şifasını çeken başkaları pisligini çeken Elbistan'lı

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Duyarlı Vatandaş 2 gün önce

Tamam da oradaki kömür nolucu ülke olarak enerjide dışa bağımlıyız ve bölgedeki linyit yatakları yerli enerji kaynağımız bunu şeyle veya böyle kullanılacak dünyada birçok ülkede örnekleri var termik santralleri şehirlerin içinde kalmış ve insanlar orada yaşıyor çünkü Elbistandaki gibi 1940 ların teknolojisi değil 2000 li yılların teknolojisi bence iptali için uğraşılacağına enson teknolojideki santraller kurulması için çaba gösterilmeli bizim açık işletme olarak kömür üretimimizde çok eski sistem üretirken harman savurur gibi kömürün içindeki yanıcı ve çevreye zarar verecek gazlarda çevreye yayılıyor ve sağlığı doğrudan etkiliyor.

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Vayandas 2 gün önce

Yeter doğanın öldüğü yeniler enerji nereye yetmiyor rüzgar güneş bırakın doğa yasasin

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Mehmet 2 gün önce

Ne gereği var.Havayi,toprağı öldürüyor.Dunya güneş enerjisine geçti biz doğayı katlediyoruz.Devlet değil sadece firmalar kazanıyor

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Serkan 2 gün önce

Var olan 2 santral bu millete yeterince zehri veriyor eyer ki C santral yapılır ise Elbistan göç etmesi gerekir farklı bir memlekete 4 tarafımız dağlarla çevrili bu dağlar kül dumanını çekip ağdeta kül bulutu kaplıyor gök yüzünü etrafı açık bir konumu olsa neyse dağılmıyor kül bulutu

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sadettin 2 gün önce

eğerki insanları seviyorsanız içinizde insan sevgisi varsa bu zehir santralinin yapılmasına izin vermeyin

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Ahmet 2 gün önce

İlçemize termik santrali istemiyoruz

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