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Bolat: “Kurban Bayramı’nda fakirlerin hisselerini unutmayalım”

Yaklaşan Kurban Bayramı münasebetiyle kurban kesmenin faziletine ve İslam âlemi için önemine değinen İHH İnsani Yardım Vakfı Elbistan Temsilcisi Yusuf Bolat, Kurban Bayramı’nda fakir ve yetimlerin hisselerini unutmayalım” dedi.

Bolat: “Kurban Bayramı’nda fakirlerin hisselerini unutmayalım”
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Kurban Bayramını bir fırsat olarak değerlendiren Bolat, mübarek günlerde fakir fukarayı, öksüzleri, yetimleri ve kimsesizleri unutmamamız gerektiğine dikkat çekerek, "Bayramlar; sevgi, kardeşlik, birlik ve beraberlik, yardımlaşma ve dayanışma duygularının en coşkulu bir şekilde tezahür ettiği günlerdir. Bu güzel ve coşkulu bayram günlerini aile, akraba ve dostlarınızla yaşayıp, bayram sevincini onlarla paylaşırken; fakir, muhtaç ve yalnız vatandaşlarımızı, huzurevlerindeki yaşlılarımızı ve yetiştirme yurtlarındaki çocuklarımızı da unutmayalım. Bayramın sevinç ve mutluluğunu onlarla da paylaşalım."dedi.

İHH İnsani Yardım Vakfı olarak vekâletle kurban kestiklerini ifade eden Yusuf Bolat, “27 yıldır olduğu gibi bu yılda kurbanlarınızı Türkiye dahil 90 ülke ve bölgedeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırmayı hedefliyoruz. Kurban bedeli 850 TL olarak belirlendi. 2018 yılı Kurban Bayramı'nda sizlerin desteğiyle 103 ülke ve bölgede 2 milyondan fazla ihtiyaç sahibine 56 bin 931 kurban hissesi ulaştırıldı.Kurban kesimleri tamamlandıktan sonra vakfımız, kurban sahiplerine kısa mesaj yoluyla kurbanın kesildiğine dair geri bildirimde bulunmaktadır” şeklinde konuştu.




Yerel Manşetler
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