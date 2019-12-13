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Boks turnuvasına Elbistan damgası vurdular

Kahramanmaraş’ta düzenlenen liseler arası boks turnuvasına katılan Elbistanlı sporcular 5 kategoride birincilik elde etti.

Boks turnuvasına Elbistan damgası vurdular

Liseler arası boks turnuvasına Elbistan’ı temsilen katılan Haşim Boynueğri Spor Merkezi sporcularından Batuhan Gök, 81 kiloda birinci oldu. Aynı kiloda Mehmet Ali Uzman ise ikincilik elde etti. 75 kiloda Ali Güzel isimli sporcu birinci olurken 69 kiloda ise Kaan Küsmüş, Muhammed Zencirkıran ve Ferhat Pazarcıklı da ikincilik ve üçüncülük elde etti. Elbistanlı sporcuların birincilik elde ettiği kategorilerden biri de 66 kilo oldu. Muhammed Emin Doğan 66 kiloda rakibini yenerek birinci oldu. 63 kiloda da Arda Çetin birinci oldu. Elbistanlı sporcuların birincilik elde ettiği son kategori ise Fehmi Yılmaz ile 60 kilo oldu.

Sporcuların bu başarıyla ilgili olarak Haşim Boynueğri Spor Merkezi’nden yapılan açıklamada, “Bu sene yoğun bir katılım ve 9 madalya ile rekor kırdık. Çalışmalarımız devam ediyor. Elbistan’ı temsilen sporcu yetiştirmeye devam ediyoruz. Elbistan’ımızın tüm gençlerini ve spor severleri merkezimize bekliyoruz” denildi.






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