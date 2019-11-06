Böbrek-Der’den organ nakli konferansı

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Misakı Milli Konferans Salonu’nda düzenlenen konferansa İstinye Üniversitesi Nefroloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi H. Bora Uslu ile Organ Nakli Cerrahı Dr. Öğr. Üyesi Ümit Özçelik ve Elbistan Devlet Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Alptekin Yasım konuşmacı olarak katıldı.

Programın açılı konuşmasını yapan Elbistan Böbrek Hastaları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (Böbrek-Der) Başkanı Duran Sungur, “Derneğimiz 12 yıldır faaliyetlerini duyarlı ve başarılı bir şekilde sürdürüyor. Birçok insanın hayatına dokunmaya çalıştık. Dernek faaliyetlerinde tanıştığımız insanlar bizlere çok şey kattı. Tüm faaliyetleri birlikte yaptık ve yapmaya da devam ediyoruz. Duyarlılığınız için hepinize teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Daha sonra kürsüye davet edilen Elbistan Devlet Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Alptekin Yasım ise konuşmasında organ nakillerinde yaşanan sıkıntılara değindi.

Başhekim Prof. Dr. Alptekin Yasım’ın konuşmasının ardından kürsüye gelen İstinye Üniversitesi Nefroloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi H. Bora Uslu, yaptığı sunumda hastalığın evreleri, böbrek hastalıkları ile tedavi yöntemleri hakkında bilgi verdi.

Kürsüye son olarak davet edilen İstinye Üniversitesi Organ Nakli Cerrahı Dr. Öğr. Üyesi Ümit Özçelik ise, kimlere organ nakil işleminin yapılabileceğini ve organ nakil işlemi süreci hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Konuşmaların ardından Elbistan genelinde okullarda yapılan organ nakilleri ile ilgili resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere hediyeleri takdim edildi.

Program Böbrek-Der Başkanı Duran Sungur’un İstinye Üniversitesi Nefroloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi H. Bora Uslu ile Organ Nakli Cerrahı Dr. Öğr. Üyesi Ümit Özçelik’e plaket takdim etmesinin ardından sona erdi.















