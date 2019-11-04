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Böbrek-Der’den organ nakli konferansı

Elbistan Böbrek Hastaları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (Böbrek-Der) Başkanı Duran Sungur, 6 Kasım Çarşamba günü düzenleyecekleri böbrek hastalıkları ile tedavi yöntemleri ve organ nakli konulu konferansa tüm Elbistanlıları davet etti.

Böbrek-Der’den organ nakli konferansı

Konferansa konuşmacı olarak İstinye Üniversitesi’nden Nefroloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi H. Bora Uslu ile Organ Nakli Cerrahı Dr. Öğr. Üyesi Ümit Özçelik’in konuşmacı olarak katılacağını belirten Böbrek-Der Başkanı Duran Sungur, “Konferansımız, 6 Kasım 2019 Çarşamba günü saat 13.00’te İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Misakı Milli Konferans Salonu’nda düzenlenecek. Alanında uzman doktorlarımız böbrek hastalıkları ile tedavi yöntemleri ve organ nakli konularında geniş kapsamlı bilgiler verecek. Tüm hemşerilerimizi konferansımıza davet ediyoruz” dedi.


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