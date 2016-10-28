“Biz, teröre inat yatırama ve üretime devam edeceğiz”

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “İster içeride, ister dışarıda herkes şunu çok iyi bilsin ki; ‘Bu Millet bu ülkeyi böldürmez.’ Biz teröre inat yatırama üretime devam edeceğiz. Bizi kimse durduramaz” dedi.

Kahramanmaraş odaları ve borsaları müşterek toplantısına katılmak ve TOBB Fen Lisesini açmak için Kahramanmaraş’a gelen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, önemli açıklamalarda bulundu.

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası’nda (KMTSO) bir konuşma yapan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hısarcıklıoğlu, Diyarbakır’da, Bingöl’de, Hakkari’de şehit olan 5 askerimize Allahtan rahmet, kederli ailelilere başsağlığı diledi.

Bu milletin, 15 Temmuz sonrası ülkesinin yanında olduğunu gösterdiğini belirten Hisarcıklıoğlu, “Teröre bulaşanlara şunu söylüyorum biz bu günleri atlatacağız. Yalnız şunu herkes ister içeride, ister dışarıda çok iyi bilsin ki ‘Bu Millet bu ülkeyi böldürmez’ haberiniz olsun. Biz teröre inat yatırama üretime devam edeceğiz. Bizi kimse durduramaz. Türkiye’nin gündeminde, etrafında bir sürü konu var iken, hükümetimiz ve Başbakanımız ekonomiyi hiçbir zaman unutmuyorlar. Bundan sonra ülkemizi için hayırlı bir yol haritası çıkacak. Biz Kahramanmaraş’a hayırlı işler için geldik” dedi.

15 Temmuz’da herkes yan yana durdu

15 Temmuz gecesi, TRT’de darbe bildirisi okunduğu dakikalarda140 bin kişiye Twitter, 85 bin kişiye de SMS ile ulaştıklarının altını çizen Hisarcıklıoğlu şunları söyledi:

“Yılda 360 bin kilometre yol kat ediyorum. Her ili bir sefer ziyaret ediyorum. Odalar birliği başkanlığım sürecince 11. Kahramanmaraş ziyaretim. Kahramanmaraş’taki dinamizm altında bir şey var. Birliktelik var. Kurumlar arası koordinasyon var. Türk özel sektörü ve Türk milleti olarak, 15 Temmuz, kendisinin ne olup olmadığını tüm dünyaya gösterdi. Allah hepinizden razı olsun. Özellikle 15 Temmuz gecesi, sivil toplum meslek kuruluşları içerisinde ilk olarak gece 00:22’de TRT’de darbe bildirisi okunur okunmaz, 140 bin kişiye ulaşan Twitter mesajını atarak, özellikle demokrasinden, halkın iradesinden yana olduğumu açıkça ifade ettim. Camiamızın içerisinde 85 bin kişiye SMS mesajı ile ulaştık. Bir baktım ki, sokaklarda oda başkanlarımız, üyeler ve halkı gördükçe gözümden yaşlar akmaya başladı. Siz ne iseniz ben oyum. Siz nasıl davrandıysanız bizde öyle davrandık. Sağında solunda kim vardı denildiği zaman ben varım diyen bir millet olduğumuzu gösterdik. 80 milyon olarak.”

53 milyon TL yardım topladık

Türk özel sektörü olarak yine bir ilke imza attıklarını belirten Hisarcıklıoğlu, “Herkesten önce darbeye karşı çıktık. 28 Şubattaki bu kurumun ayıbını temizledik ve bir ilke daha imza attık. 15 Temmuz şehitleri için toplanan yaklaşık 203 milyon liralık kaynağın, 53 milyonluk kısmını 365 oda ve borsa olarak topladık. Burada da Kahramanmaraş, en fazla bağışı yapan ilk onun içinde. KMTSO Meclis Başkanı Hanifi Öksüz’ü kutluyorum. KİPAŞ olarak en çok bağışı o yaptı. 25 Ekim Salı günü Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, KMTSO Başkanı Serdar Zabun ile çeki takdim ettik. Bu onur, bu şeref Kahramanmaraş için yeter de artır bile. Zaten 37 günden bu yana meydanları boş bırakmadınız. İlk dakikadan bu yana zaten Kahramanmaraş halkı da yapılması gerekeni yaptı. Sayın Cumhurbaşkanımız çeki takdim ederken, ‘Bu yetmez, haberiniz olsun’ dedi. KMTSO Başkanı Serdar Zabun da Kahramanmaraş olarak yardımı 2’ye, 3’e katlarız dedi. 9. Ticaret ve Sanayi Şurasında sabah saat 10.00, akşam saat 22.00’da biten tam 12 saat bizi dinledi. Kahramanmaraş’ın dertlerini ve sıkıntılarını KMTSO Başkanı Serdar Zabun, Başbakanımıza bizzat anlattı. Pamuk bizim için çok önemli. Kahramanmaraş için de önemli. Ürün stratejik ürünümüz. Ticaret Borsası Başkanı Ahmet Duran Balsuyu’nun pamuğun stratejik konuma alınması için ısrarcı tutumunu tebrik ediyorum” dedi.

Okulları tek tek yapacağız

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği olarak, 81 ilde okullar yaptıklarını belirten Hisarcıklıoğlu, 162 ilçe içinde okul yapımına başladıklarını söyledi.

“Bu makamlar hepimize emanet. Allah bir makam vermiş, Allah bize diyor ki; yönetici adil olacak” diyen Hisarcıklıoğlu, şöyle konuştu:

“TOBB’a bağlı 365 oda var. 81 ile verdiğimiz okul sözünü bitirdik. Sırada 162 ilçe var. Bizim görevimiz adil olmak. 81 ildeki okul yapımını bitirdikten sonra TOBB olarak, 162 ilçeye başlayacağız.”

Kahramanmaraş Türkiye’den bile hızlı ihracat yaptı

Türkiye Odalar ve Barsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Kahramanmaraş’ın Türkiye’den bile hızlı büyüdüğünü, illeri ziyaretlerde kendisinin moral verdiğini ancak, Kahramanmaraş’a geldiği zaman moral bulduğunu belirterek, şu istatistikleri paylaştı:

“Gittiğim yerlere moral verirken, gittiğim yerlerden moral aldığım illerin başında Kahramanmaraş var. İş yeri sayısı umut olmazsa artmaz. Türkiye’de yüzde 1, Kahramanmaraş’ta yüzde 5, Türkiye’nin 5 misli üstündesiniz. Sigortalı çalışan Türkiye’de yüzde 1 artmış. Kahramanmaraş’ta yüzde 5 artmış. 5 misli daha fazla istihdam artmış. Kadın sigortalı çalışan sayısı Türkiye’de yüzde 3 artmış (Temmuz ayına kadar) Kahramanmaraş’ta artış yüzde 5. Türkiye’nin üstünde. İhracata bakıldığı zaman Türkiye’nin ihracatı yüzde 2 düştü. Kahramanmaraş’ta artış yüzde 7. ISO binde 2005 yılında 8, 2015 yılında 21 çıkmış. Protestolu senet, Türkiye’de yüzde 22 bu çok yüksek, Kahramanmaraş’ta eksi yüzde 7. Karşılıksız çek tutarları, Türkiye’de bir önceki yıla göre artış yüzde 3, Kahramanmaraş’ta yüzde -17. Kahramanmaraş’ın bankalarda 4.3 milyar TL parası var.

Bu tablo, Kahramanmaraşlı sanayicinin esnafın karnesi. Türkiye’nin neresine gidersen git Kahramanmaraşlının sözü senettir anlamına geliyor. Biz borcumuzu gününde, saatinde, dakikasında öderiz. Sizlere hemşeri demekten gurur duyuyorum.”

Konuşmaların ardından TOBB başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’na çeşitli hediyeler takdim edildi. Toplantıya; TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Şahin Bilgiç, Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Zabun, Meclis Başkanı Hanifi Öksüz, Kahramanmaraş Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Duran Balsuyu, Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Paksoy ile Afşin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sıtkı Can da katıldı.



