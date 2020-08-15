Biyonik kulaklığına kavuşan Elbistanlı kızın yaşamı değişti

Yaşamı yeniden değişen İspir, kendisine biyonik kulaklık alınması için 1 yıldır çalmadık kapı bırakmayan İğdeliler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’ne teşekkür etti.

Elbistan’da yaşayan Nergis İspir (30), yaklaşık 5 yıl önce kardeşinin hayatını kaybetmesi sonucunda strese bağlı olarak duyma yetisini yitirdi. Nergis İspir’e yapılan ameliyat sonucu biyonik kulaklık takıldı. İspir, ekmek almak için markete gittiği sırada bayıldı. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan İspir’in biyonik kulaklığı da olay yerinde düştü. Tüm çabalara rağmen kulaklığı bulunamayan İspir, evine hapsolarak hayata küstü.

Kızının, yeniden duyması için 24 bin lira değerindeki biyonik kulaklığı alacak maddi gücü bulunmayan anne Meryem İspir, hayırseverlerden destek beklediğini dile getirmişti. Anne ve kızının çağrısı, karşılıksız kalmadı. Nergis İspir’in çağrısına kulak veren İğdeliler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, vakit geçirmeden çalışmalara başladı. İlk olarak İspir’in yeniden duyması için kullanacağı biyonik cihazın özellikleri belirlendi. 24 bin lira değerindeki cihazı alabilmek için ön ayak olan dernek yöneticileri, hayırseverlerin kapısını çaldı. Aradan geçen bir yılın sonunda kulaklık için gerekli para toplandı. Gaziantep’ten gelen uzman personel, Kahramanmaraş’a gelerek biyonik kulaklığın takılma işlemini yaptı.

Kulaklığına kavuşarak yeniden duymaya başlayan Nergis İspir, “Kulaklığımı kaybettiğim günden beri hayata küsmüştüm. Hayattan tat alamaz olmuştum. Maddi durumumuz bu kulaklığı almak için yeterli değildi. Sağ olsunlar, hayırsever büyüklerimiz, sesimi duydu. Artık duyabiliyorum. Bundan sonra yaşamıma kaldığım yerden devam edebileceğim. 1 yıldır çok zor günler geçirdim. Artık hayatıma kaldığım yerden devam edeceğim için çok mutluyum. Başta kulaklığın alınmasında destek olan hayırseverlere ve bu süreçte her zaman yanımda olan İğdeliler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği yönetimine teşekkür ediyorum” dedi.

Anne Meryem İspir de, kızının yeniden doğmuş gibi olduğunu belirterek, “Kızımın kullandığı biyonik kulaklığın ücreti SGK tarafından karşılanmıştı. Kaybolunca da çok pahalı olduğu için yenisini alamadık. Allah razı olsun kızıma yeni bir yaşam hediye ettiler. Kızım, yeniden doğmuş gibi oldu. Artık yüzü gülüyor. Bize bu sevinci yaşatan herkese şükranlarımı sunuyorum” şeklinde konuştu.

İğdeliler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği sözcüsü Yahya Marangoz ise, böyle anlamlı bir çalışmanın içinde olmaktan dolayı büyük memnuniyet duyduklarını söyledi.

Marangoz, “30 yaşındaki Nergis İspir’in durumunu öğrendikten sonra hemen çalışmalara başladık. 24 bin TL’ye ihtiyaç vardı. Yaklaşık 1 yıldır bu konuda çaba gösteriyoruz. Zaman zaman ümitler bitti dense de dernek olarak mücadeleden vazgeçmedik. Bu sürenin sonunda İspir’in kulaklığını isminin açıklamasını istemeyen hayırseverlerimiz verdi. Artık, Nergis kardeşimiz duyabiliyor. Onun, yeniden duyma sevincine ortak olduk. Bu süreci, böyle mutlu sonlandırmak bizler için çok büyük bir manevi haz kaynağı oldu. Dernek olarak biz de gurbetçilerimiz ve hayırseverlerimizin katkısı ile ailenin ihtiyaçlarını karşıladık. Kızımızın yüzündeki mutluluğu görmeyi tarif edemeyiz. Kızımıza ve annesine sağlıklı uzun ömür diliyoruz. Bu güzelliğin oluşmasında destek olan, bizlere omuz veren herkesten Allah razı olsun” şeklinde konuştu.











