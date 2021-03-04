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Bitlis'te askeri helikopter düştü: 9 şehidimiz var

Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere saat 13.55’te kalkış yapan Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait Cougar tipi bir helikopter düştü. Kazada 9 asker şehit oldu, 4 asker de yaralandı.

Bitlis'te askeri helikopter düştü: 9 şehidimiz var
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 Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere saat 13.55’te kalkış yapan Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait Cougar tipi bir helikopter düştü. Kazada 9 asker şehit oldu, 4 asker de yaralandı.

Milli Savunma Bakanlığı, ülkeyi yasa boğan olayla ilgili, "Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere bugün saat 13.55’te kalkış yapan Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza ait Cougar tipi bir helikopter ile saat 14.25’te irtibat kesilmiştir. 
Bölgede İHA, CN-235 uçağı ve bir helikopter ile arama çalışmalarına derhal başlanmıştır.
Arama çalışmaları sonucunda helikopterin kaza kırıma uğradığı tespit edilmiştir. Söz konusu elim kaza neticesinde; helikopterde bulunan kahraman silah arkadaşlarımızdan 9’unun şehit olduğu, 4 kahraman silah arkadaşımızın ise yaralandığı belirlenmiştir.
Yaralı personelimizin hastaneye sevk edilmelerine yönelik çalışmalar devam etmektedir" açıklamasını yaptı.


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