Bisikletiyle panelvana çarptı: 1 yaralı

Kaza, Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hacı Baba Sokak’ta ilerleyen Sümmani Kuyucu’nun kullandığı 46 ACD 033 plakalı panelvana, Aplarslan Sokak’tan gelen 13 yaşındaki Ahmed M. isimli Suriyeli çocuğun kullandığı bisiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle panelvanın sürücü camı tuzla buz olurken, yere düşen çocuk ise yaralandı. Yaralı çocuk, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavisine burada devam edilen yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.