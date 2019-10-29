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Bisiklet yolu projesinde start verildi

Elbistan Belediyesi, bisiklet yollarıyla birbirine bağlayacak projeye ilçenin prestij caddelerinden olan Hulusi Efendi Bulvarı’ndan start verdi. Proje kapsamında tüm bisiklet yolları birbirine entegre edilecek.

Bisiklet yolu projesinde start verildi

EDS’yle izlenecek olan ve 30 km olarak planlanan bisiklet yollarında teknik servisler de yer alacak.

Elbistan Belediyesi, alt yapı çalışmalarını tamamladığı caddelerde asfaltlama çalışmalarını yoğun şekilde sürdürmeye devam ediyor. Bununla birlikte bisiklet yolu projesi içinde start verildi.

Başkan Gürbüz'ün altını çizerek bahsettiği projeleri arasında yer alan bisiklet yolu projesi, ilk olarak Prestij Caddesi'nde başlandı. Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz yaptığı açıklamasında, "Elbistan’ın cazibe merkezi olması için yoğun gayret içerisindeyiz. Caddeleri bisiklet yollarına oldukça uygun hale getirerek çalışmalarımıza başladık. Bisiklet yolu şehrin dört bir yanını saracak, sağlıklı yaşam için vatandaşlarımızı teşvik edeceğiz. Bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak için de ayrıca projeler hayata geçireceğiz. Artık ulaşımda yeni model; bisiklet. Herkes bisiklete binmeli. Bu süreç içinde her türlü öneriyi vatandaşlarımızdan bekliyoruz. ” dedi.







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