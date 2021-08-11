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Bisiklet yolu için memnuniyet anketi
Bisiklet yolu için memnuniyet anketi
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Bisiklet yolu için memnuniyet anketi

Elbistan Belediyesi, kentin ana caddelerinde 2019 yılında uygulamaya geçirilen bisiklet yolu projesiyle ilgili olarak vatandaş memnuniyetini belirlemek amacıyla anket başlattı.

Bisiklet yolu için memnuniyet anketi
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Vatandaşların cep telefonlarına gönderilen mesajda; bisiklet yolu uygulamasıyla ilgili ‘memnunum-değilim’ seçeneklerinden birini tercih etmeleri isteniyor.

Avrupa başta olmak üzere, dünyanın sayılı ülkelerindeki şehirler, hem araç trafiğini azaltmak hem de araçlardan kaynaklı çevre kirliliğini en asgari seviyelere indirmek için bisiklet yolu projelerine ağırlık veriyor. Danimarka, Hollanda, İspanya ve Fransa gibi ülkeler, birçok şehirlerinde bu çevreci ve sessiz vizyonu yıllar öncesinden hayata geçirip bisiklet kullanmayı bir ulaşım kültürü haline dönüştürdü. Elbistan ise, bisiklet yolu ile 2019 yılında tanıştı. İlk olarak Hulusi Efendi Bulvarı’nda uygulamaya geçirilen bisiklet yolu projesi, daha sonra Dulkadiroğlu, Ahmet Karacabey ve Malatya Caddeleri’nde de çift taraflı olarak uygulandı.

İlçe merkezini bir baştan diğer başa bisikletle kesintisiz olarak kat etmeyi ve trafik sorununu çözmeyi hedefleyen proje, özellikle esnaflar olmak üzere toplumun bazı kesimlerince tepki ile karşılandı. Esnaflar, araçların park imkanını ortadan kaldırması nedeniyle işlerinin düştüğünü belirterek uygulamanın yanlış olduğunu hemen her platformda dile getirdi. Sürücüler de, bisiklet yolunun yanına kısa süreli park etmeye başlasa da bu kez de çift taraflı park ve caddelerin daralması nedeniyle de sadece tek araçlık geçiş için yer kalması, trafiğin adeta kaplumbağa hızıyla ilerlemesine neden oldu. Uygulamayı modern şehircilik anlayışı olarak değerlendirenler ise bisiklet yolu projesinden memnuniyet duyduklarını dile getirdiler.

Elbistan Belediyesi, kenti bisiklet dostu şehir yapma sloganıyla başlatılan uygulama için vatandaş memnuniyeti anketi başlattı. Elbistan Belediyesi’nden vatandaşların cep telefonlarına gönderilen mesajda; Pek kıymetli hemşerilerimiz, memnuniyetinizi öncelediğimiz için yaptığımız bazı hizmetlerden memnun olup olmadığınızı merak ettik. Hulusi Efendi Bulvarı, Hamza Akbaş Caddesi, Malatya Caddesi, Dulkadiroğlu Caddesi ve Ahmet Karacabey Caddelerindeki bisiklet yolu uygulamalarından memnun musunuz?” ifadeleri kullandı.

Anketin 13 Ağustos 2021 Cuma günü 23.59’a kadar süreceği belirtilen mesajda, oy kullanmak isteyenler içinde https://bit.ly/3s4Wgjz linkini tıklamaları istendi.

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Bisiklet Yolu Için Memnuniyet Anketi