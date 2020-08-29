Bisiklet yarışında birincilik için pedal çevirdiler

Türkiye’nin en büyük lavanta vadisinden başlayan bisiklet yarışmasına çok sayıda bisiklet sever katıldı. Dereceye girmek isteyen sporcular kıyasıya pedal çevirdi.

Pandemi sürecinin en güvenli ulaşım aracı olan bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak için birçok çalışmaya imza attıklarını belirten Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, “Türkiye’nin en büyük lavanta vadisinde ‘Sağlığı ve Özgürlüğü Pedalında Hisset’ sloganı ile bisiklet yarışı düzenledik. Amacımız pandemi sürecinde en güvenli ulaşım aracı olan bisiklet kullanımını özendirmek ve sağlıklı yaşama dikkat çekmek. Lavanta vadisinden başlayan yarışmamız, Pınarbaşı mesire alanını takip ederek Çeçenistan Caddesi, Kaynarca göleti, adalar bölgesi, millet bahçesi, hükümet konağının çevresinden geçerek Pınarbaşı Caddesi üzerinden devam etti ve tekrar lavanta vadisinde son buldu. Bizim gönlümüzde yarışmaya katılan tüm sporcular birinci oldu. Tabi her yarışmada olduğu gibi bu yarışmada da ilk üçe giren sporcularımız, Emre Turan, Polat Günbakmaz ve Selim Gözber. Kendilerini tebrik ediyorum.