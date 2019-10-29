Birinci oldu, asker selamı ile Mehmetçiklere destek verdi

Osmaniye Belediyesi’nin organize ettiği 4. Cebeli Bereket Geleneksek Okçuluk Turnuvası, Türkiye’nin değişik bölgelerinden gelen okçuların katılımı ile gerçekleştirildi. Elbistan Alplik Okulu ve Okçuluk Kulübü genel sekreteri ve aynı zamanda sporcusu olan Mine Kozanoğlu, önemli turnuvada Elbistan’ı başarıyla temsil etti. Kozanoğlu büyük bayanlar kategorisinde rakiplerini eleyerek birinci oldu.

Kozanoğlu, madalya ve plaketini alırken Barış Pınarı Harekatını gerçekleştiren kahraman askerlerimize selâm durarak, Türk kadınının da her daim vatan savunmasına hazır olduğunu gösterdi.











