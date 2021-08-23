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Birinci doz aşısını yaptırana altın ve bisiklet hediyesi

Elbistan’da Covid-19’la mücadele kapsamında 23 Ağustos-6 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek kampanya ile ilk doz aşısını yaptıranlar arasından 10 kişiye çekilişle bisiklet ve gram altın hediye edilecek.

Birinci doz aşısını yaptırana altın ve bisiklet hediyesi
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Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, ilçedeki aşılama oranını artırmayı hedefledikleri kampanya ile ilgili olarak, henüz 1.doz aşısını olmayanlara, “Aşımızı olarak hem kendimizi hem de sevdiklerimizi korumaya alalım” dedi.

Elbistan Belediyesi ile İlçe Sağlık Müdürlüğü işbirliğinde şimdiye kadar hiç aşı olmayanlara yönelik olarak altın ve bisiklet ödüllü aşılama kampanyası başlatılıyor. Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, kampanyanın 23 Ağustos’ta başlayıp 6 Eylül’de biteceğini duyurdu.

İlçede aşılama oranının yüzde 63 seviyesinde olduğunu bildiren Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, toplum sağlığı açısından en az yüzde 75’ ulaşmak istediklerini söyledi.

Covid-19 kaynaklı ölümlerin büyük çoğunluğunun aşısızlardan kaynaklandığını dile getiren Başkan Gürbüz, “Başlattığımız kampanyada, hemşerilerimizin aşıya olan duyarlılığını ve topluma karşı sorumluluklarımızı artırmayı hedefliyoruz. İlçe Sağlık Müdürlüğümüzdeki sağlık ekiplerimiz, belirlenen tarihler arasında kapı kapı dolaşarak vatandaşlarımıza aşının önemini anlatacaklar ve aşı olmaya davet edecekler. Kampanya sonucunda da birinci doz aşısını olanlar arasından 10 kişiye çekilişle bisiklet ve gram altın vereceğiz. 5 vatandaşımıza bisiklet, 5 vatandaşımız da gram altın kazanma şansını yakalayacak” şeklinde konuştu.

Başkan Gürbüz, “Hemşerilerimizden ricamız, bu salgına karşı hep birlikte mücadele ederek, en kısa sürede normal hayatımıza dönmemiz için aşılama sürecine dahil olmaları. Yaklaşık 2 yıldır boğuştuğumuz Covid belası nedeniyle hepimiz son derece fazla yorulduk ve yıprandık. Bu illeti hayatımızdan çıkarmak için aşı olmamız şart. Kendinizin, sevdiklerinizin ve toplumun sağlığı için sizleri bir an önce aşı olmaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

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Birinci Doz Aşısını Yaptırana Altın Ve Bisiklet Hediyesi