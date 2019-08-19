Biri park halinde diğeri seyir halindeyken yandı



Bahçelievler ve Kümbet Mahalleleri’nde aynı dakikalarda çıkan 2 ayrı araç yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

İlk olay, Kümbet Mahallesi, Malatya Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hacı Ö.’nün kullandığı 46 D 0315 plakalı otomobilin ön kısmından biranda alevler yükseldi. Otomobil, plastik parçalarının tutuşması ile alev topuna döndü. Sürücü Hacı ö., araçtan can havli ile kendisini dışarı atarken, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, uzun uğraşlar sonucunda yangını söndürebildi. Yangında otomobilden geriye demir yığını kaldı.

İkinci yangın ise, Bahçelievler Mahallesi, Gürbüz Turak Caddesi’nde bir minibüste çıktı. İşyerinin önünde park halinde duran 46 ABL 693 plakalı minibüsün motor kısmında yangın çıktı. Yangının başlaması ile birlikte içinde sürücü olmayan minibüs, kendi kendine çalışarak hareket etti. Kısa süre sonra tekrar duran minibüsün ön camı, alevlerin basıncına dayanamayarak patladı. Yangına, ilk olarak vatandaşlar müdahale etti. Olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alırken aracın motor kısmı büyük çaplı hasar gördü.

Her iki yanının da elektrik kontağından çıktığı değerlendiriliyor.



















