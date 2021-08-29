Biri direğe çarptı diğeri takla attı: 4 yaralı

Elbistan’da otomobillerin karıştığı iki ayrı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

İlk kaza, Elbistan-Nurhak karayolunun Akbayır Mahallesi kesiminde yaşandı. Edinilen bilgiye göre; A.P.’nin kullandığı 46 EJ 391 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kazada, sürücü ile birlikte araçta bulunan A.D. ve E.D. adlı yolcular yaralandı.

Elbistan-Çoğulhan karayolundaki ikinci kazada ise, E.Ç.’nin kullandığı 06 GF 605 plakalı otomobil, Doğan Mahallesi’nde kontrolden çıktı. Şarampole giren otomobil, beton elektrik direğine çarparak durabildi. Kazada, otomobilde yolcu konumundaki D.Ç. yaralandı.

Kazazedelerin yardımına jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri koştu. Her iki kazadaki yaralı 4 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Yetkililer, alınan tüm önlemlere rağmen bir anlık dikkatsizliğin doğuracağı kazalara dikkat çekerek sürücüleri trafik kurallarına uymaları yönünde bir kez daha uyardılar.