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Biri ağaca diğeri duvara çarptı: 2 yaralı

Elbistan’da hafif ticari aracın bahçe duvarına, otomobilin de ağaca çarpması sonucu yaşanan iki ayrı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Biri ağaca diğeri duvara çarptı: 2 yaralı
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İlk kaza, Ceyhan Nehri kıyısındaki Saray Bosna Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinden şehir merkezi istikametine ilerleyen Müslüm Arslan idaresindeki 46 EF 987 plakalı hafifi ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç, yol kenarındaki bir sitenin bahçe duvarına çarparak durabildi. Kazada, sürücü Arslan yaralandı.

İkinci kaza ise, nehrin karşı tarafındaki Hoca Ahmet Yesevi Caddesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Başar Lekesiz yönetimindeki 33 N 4242 plakalı otomobil, mıcıra kapıldı. Savrulan otomobil, yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada, sürücü Lekesiz yaralandı.

Kazazede sürücüler, olay yerlerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Her iki yaralının da sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazalarla ilgili soruşturma başlatıldı.







 


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