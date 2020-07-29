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Bireysel sulama sistemleri kontrolleri devam ediyor

Elbistan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilçede yüzde 50’si hibe desteği ile kurulan tarımsal sulama sistemlerinin kontrollerine devam ediyor.

Bireysel sulama sistemleri kontrolleri devam ediyor
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 Tarımsal faaliyetler için geliştirilen modern basınçlı sulama sistemlerinin üreticiler tarafından kullanımının yaygınlaştırılarak; daha kaliteli ve pazar isteklerine uygun üretim yapılmasının sağlamak, kırsal alanda üreticilerin gelir düzeyinin yükseltilmesi için bireysel sulama sisteminin alımına yüzde 50 hibe desteği verilmişti. 2018 ve 2019 yılı için Elbistan ‘da toplam 108 projeye destek verildi. Bunlar; 38 adet tarla içi sulama sistemi, 43 adet tarla içi yağmurlama sistemi, 1 adet tarla içi mikro yağmurlama sistemi, 23 adet güneş enerjili sulama sistemi ve 3 adet tamburlu sistem yağmurlama sulama makinesi alınması oldu.

Elbistan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelleri destekten faydalanan çiftçilerimizi arazilerde ziyaret ederek sulama sistemlerinin kullanım durumlarını yerinde tespit ettiler.

 


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Bireysel Sulama Sistemleri Kontrolleri Devam Ediyor
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