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Birçok depremi önceden bilen Yakut’tan Kahramanmaraş öngörüsü

Deprem araştırmacısı Ahmet Yakut, Kahramanmaraş civarında, 4’lük 4.5’lik depremlerle bir hareketlilik başlayabileceğini belirterek, “Ama bu sene Kahramanmaraş civarında 6’lık veya 6’ının üzerinde deprem beklemem” öngörüsünde bulundu.

Birçok depremi önceden bilen Yakut’tan Kahramanmaraş öngörüsü
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Yıllardır evinde kurduğu sistemden ve deprem ile ilgili bilgi sağlayan internet sitelerinden elde etiği verilerle hesaplamalar yapan deprem araştırmacısı Ahmet Yakut, birçok depremi önceden tahmin etmesiyle biliniyor.

Yakut, tahminlerini bir sosyal medya platformunda açtığı hesap üzerinden kendisini takip eden yüz binlerce kişi ile paylaşıyor.

Deprem araştırmacısı Ahmet Yakut, aralarında Kahramanmaraş’ın da bulunduğu bölge ile ilgili olarak tahminlerini açıkladı.

Adıyaman Gölbaşı ve Kahramanmaraş Türkoğlu- Pazarcık hattında büyük deprem beklendiği yönünde açıklamalar olduğunu hatırlatan Yakut, “Doğu Anadolu Fay zonu aktif bir fay değil ama başladığı zamanda da kendini takır takır kıran bir fay. Ben Kahramanmaraş civarında 1514’lü yıllardan bu yana beklenen depremi değil de 4’lük, 5’lik rutin depremler olabileceğini söyleyebilirim. Ama bu sene Kahramanmaraş civarında 6’lık veya 6’ının üzerinde deprem beklemem” ifadelerini kullandı.

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