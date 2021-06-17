Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner136
Başkan Paksoy’dan esnaflara aşı çağrısı
Başkan Paksoy’dan esnaflara aşı çağrısı
Öztunç ve Torun’dan B Termik Santrali devrediliyor iddiası
Öztunç ve Torun’dan B Termik...
Elbistan’ın kırmızı ette yeniden marka olmasının adımları atılıyor
Elbistan’ın kırmızı ette yeniden marka...
Gazi Mehmetçik’e geçmiş olsun ziyareti
Gazi Mehmetçik’e geçmiş olsun ziyareti
Elbistanspor’un 9 futbolcusu Viranşehir’de gıda zehirlenmesi geçirdi
Elbistanspor’un 9 futbolcusu Viranşehir’de gıda...
banner191
banner162

Bir zehir taciri daha tutuklandı

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik olarak yaptığı çalışmada gözaltına alınan bir kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bir zehir taciri daha tutuklandı
banner167

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin, ilçedeki uyuşturucu ve uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik başarılı çalışmaları sürüyor. Kısa dönemde zehir tacirlerine büyük darbe vuran narkotik ekipleri, yaptıkları çalışma neticesinde 2 şahsı suçüstü yakaladı. Şahısların üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramada 0,60 gram metamfetamin adlı sentetik uyuşturucu madde ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 100 lira para ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan bir şüpheli hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan adli işlem yapıldı. Diğer şüpheli ise, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet savcılığındaki ifadesinin ardından Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarılan şüpheli, tutuklanarak Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.

İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Bir Zehir Taciri Daha Tutuklandı