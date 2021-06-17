Bir zehir taciri daha tutuklandı

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin, ilçedeki uyuşturucu ve uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik başarılı çalışmaları sürüyor. Kısa dönemde zehir tacirlerine büyük darbe vuran narkotik ekipleri, yaptıkları çalışma neticesinde 2 şahsı suçüstü yakaladı. Şahısların üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramada 0,60 gram metamfetamin adlı sentetik uyuşturucu madde ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 100 lira para ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan bir şüpheli hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan adli işlem yapıldı. Diğer şüpheli ise, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet savcılığındaki ifadesinin ardından Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarılan şüpheli, tutuklanarak Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.