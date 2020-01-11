Bir yılda bitecek 17 dava, Seri Muhakeme ile 1 saatte bitti

Seri Muhakeme Usulü Soruşturma Bürosu’nda, uygulamanın ilk haftasında adliyeye intikal eden 17 dosya, ortalama 1 saatte karara bağlanarak rekora imza atıldı.

Seri yargılamanın önünü açmak ve mahkemelerin iş yükünü azaltmak amacıyla başlatılan Seri Muhakeme Usulü’ uygulaması, Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı’nda devreye girdi. 1 Ocak 2020 itibariyle çalışmalarına başlayan Seri Muhakeme Usulü Soruşturma Bürosu, kısa süre içerisinde 17 dosyayı karara bağladı. Yeni Yargı Reformu Paketi'nde yer alan seri muhakeme usulü, 13 suç maddesini kapsıyor. Belirlenen 13 suçtan birini işleyen şüpheliye seri muhakeme teklif ediliyor. İşlediği suçu kabul eden şüpheli, cezanın alt ve üst sınırlarından belirlenen oranın yarısı kadar ceza alıyor.

Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı Seri Muhakeme Usulü Soruşturma Bürosu’nda seri muhakeme usulüyle görülen dosyaların başında alkollü araç kullanmak, ruhsatsız silah taşımak ve kumar oynatmaya yer temin etmek suçları yer alıyor. Yaklaşık 1’er saat süren yargılamayla karara bağlanan dosyalardan biri, A.S. isimli şahsa karşı trafik güvenliğini tehlikeye sokmak (alkollü araç kullanmak) suçundan açılan dosya oldu. Seri muhakeme usulüyle görülen davada, 1.60 promille araç kullanan A.S.’ye, işlediği suçtan dolayı seri yargılanmayı kabul ederse cezasının yarı oranda indirilebileceği anlatıldı. Şahıs, yarı oranda teklif edilen cezayı kabul edince, Asliye Ceza Mahkemesi’nde dosya üzerinden yargılaması yapıldı. Normalde 6 ay hapis cezası alması gereken şahsa, cezası yarı oranda indirilerek 3 ay hapis cezası verildi ve hükmün açıklanması da geriye bırakılarak yargı süreci 1 saat gibi kısa bir zaman diliminde tamamlanmış oldu.

Elbistan Cumhuriyet Başsavcısı Hayri Ormancı, Seri Muhakeme Usulü Soruşturma Bürosu’nun çalışmalarına ilişkin yaptığı açıklamada yeni yargılama usullerinin 1 Ocak 2020 itibariyle başladığını söyledi. Yeni usuller ve düzenlemelerin yargılanmalarda hızlı sonuç alınmasını sağlayacağını ifade eden Başsavcı Ormancı, “Yargı Reform Paketi kapsamında yürürlüğe giren seri muhakeme usulüyle yargılamanın kısa sürede bitirilmesi amaçlanıyor. 1 Ocak 2020 itibariyle uygulanmaya başlanan seri muhakeme usulü için gerekli altyapımızı kısa sürede oluşturarak seri muhakeme soruşturma büromuzu açtık. Seri Muhakeme Usulü Soruşturma Bürosu’na bakan Cumhuriyet Savcısı arkadaşımız, dosya kendisine intikal eder etmez, belirlenen 13 suçtan birini işleyen şüpheliye seri muhakeme usulünü kabul edip etmediğini soruyor. Baro tarafından da ücretsiz olarak avukat görevlendiriliyor. Şüpheli, avukat huzurunda bunu kabul ederse talep yazısını hazırlıyor. Cezayı yarı oranında düşürebiliyor. Bu süreç sonucunda talep yazısı oluşturuluyor ve ilgili mahkemeye gönderiliyor. İlgili mahkeme de bu talep yazısını değerlendirip onaylıyor ve yargılama nihayete ermiş oluyor. Burada şüphelinin adli sicil kaydının olmaması hususuna özellikle bakılıyor” dedi.

Elbistan’da yıllık 600’den fazla dosyanın seri muhakeme usulü ile karara bağlanmasını hedeflediklerini belirten Başsavcı Hayri Ormancı, “Elbistan Adliyesi’nde seri muhakeme usulüyle görülmesi gereken 660’den fazla dosyayı işleme almayı ve karara bağlamayı planlıyoruz. Hakkı olmayan yere tecavüz, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, trafik güvenliğini tehlikeye sokma, gürültüye neden olma, parada sahtecilik, mühür bozma, resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama ile başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerinin kullanılması, izinsiz orman işgali ile Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun, Orman Kanunu, Rulet, Tilt, Langırt ve Benzeri Oyun Alet ve Makineleri Hakkında Kanun ile Kooperatifler Kanunu’ndaki bazı maddeler seri muhakeme usulü kapsamına giriyor. 1 Ocak’tan itibaren 17 dosyayı karara bağladık.

Bundan sonraki süreçte de seri bir şekilde bu kapsama giren suçlarla ilgili tasnifler yapacağız. Dosyadaki şüphelileri davet edeceğiz. Şüpheliler kabul ettiği anda hemen kabul tutanaklarımızı müdafii huzurunda vereceğiz ve mahkemelere aynı gün göndereceğiz. Bir an önce mahkemelerin iş yükünü azaltmak, yargılamayı çok seri bir hale getirmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.