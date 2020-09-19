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Bir uyuşturucu satıcısı daha parmaklıklar arkasına gönderildi

Elbistan’da, Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalanan bir kişi, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bir uyuşturucu satıcısı daha parmaklıklar arkasına gönderildi
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Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlileri, ilçede uyuşturucu ve uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik olarak operasyon düzenledi. Operasyon sonucunda A.E. isimli şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Elbistan Adliyesi’ne sevk edildi. Çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklanan A.E., Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.

Narkotik ekiplerinin, bu yöndeki çalışma ve operasyonlarının aralıksız olarak süreceği belirtildi.


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Bir Uyuşturucu Satıcısı Daha Parmaklıklar Arkasına Gönderildi
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Polat 4 saat önce

O şeref yoksunu kimse adını tam olarak yazın resminide yayınlayınkı vatandaş ta tanısın

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