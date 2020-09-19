Bir uyuşturucu satıcısı daha parmaklıklar arkasına gönderildi

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlileri, ilçede uyuşturucu ve uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik olarak operasyon düzenledi. Operasyon sonucunda A.E. isimli şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Elbistan Adliyesi’ne sevk edildi. Çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklanan A.E., Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.
Narkotik ekiplerinin, bu yöndeki çalışma ve operasyonlarının aralıksız olarak süreceği belirtildi.
O şeref yoksunu kimse adını tam olarak yazın resminide yayınlayınkı vatandaş ta tanısın