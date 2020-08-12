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Bir mahallede 8 ev karantinaya alındı

Ekinözü ilçesine bağlı bir kırsal mahallede artan koronavirüs vakaları nedeniyle 8 evde karantina uygulanmasına karar verildi.

Bir mahallede 8 ev karantinaya alındı
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Karantina kararı çerçevesinde mahalledeki düğünlere, gelin ve damadın aile bireyleri haricinde başka kişilerin katılmasına da izin verilmeyecek.

Ekinözü ilçesine bağlı Soysallı Mahallesi’nde yaşayan bazı vatandaşların koronavirüs testlerinin pozitif çıkması üzerine İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kaymakam Talat Tabur başkanlığında toplandı. Toplantı sonucunda mahalledeki 8 hane için karantina uygulanması kararlaştırıldı. Karantinaya alınan hanelere, giriş ve çıkışlar, alınacak yeni bir karara kadar durduruldu. Soysallı Mahallesinde görülen yoğun vaka ve temas artışı nedeniyle mahallede yapılacak düğünlerin sadece aile bireyleri (gelin ve damadın üçüncü dereceye kadar kan hısımları dâhil) arasında yapılmasına karar verildi. Alınan idari tedbirlere uymayanlara 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereğince idari para cezası uygulanması kararlaştırıldı.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu’nun aldığı karantina kararının, salgının ilçede ve mahallelerde yayılmasının önlemeyi; vatandaşların sağlığına olumsuz etkilerini asgari seviyeye düşürmeyi ve risklere karşı güvenlik düzeyini en üst seviyeye çıkarmayı amaçladığı belirtildi.

 


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Bir Mahallede 8 Ev Karantinaya Alındı
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Vatandaş 11 saat önce

Aferim size! Çok iyi! Çok güzel! Böyle devam! Bravo! Helal olsun! Tebrikler! Yine başardınız! Allah akıl fikir mantık versin!!!! Kendi canını düşünmezsin tamam anlarız da halkın canını sağlığını niye tehlikeye atarsın? Maske, el temizliği, mesafe diye diye dilimizde tüy bitti!

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