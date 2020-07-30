Bir kişinin ölümüyle sonuçlanan kavgada 1 şüpheli tutuklandı

Elbistan’da bir kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan kavgayla ilgili olarak gözaltına alınan 6 kişiden 1’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 28 Temmuz gecesi yaşanmıştı. Oto galericiler sitesi önünde çıkan, sopa ile kesici aletlerin kullanıldığı kavgada 60 yaşındaki Mehmet Kaçmaz, olay yerinde hayatını kaybetmişti. Olayın ardından 6 kişi polis tarafından gözaltına alınmıştı. Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı, konuyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatmıştı. ‘Kasten öldürme’ suçuna yönelik olarak açılan soruşturma çerçevesinde şüphelilerden 2’si, Cumhuriyet Savcılığı’nca alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Diğer 4 şüpheli ise, nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden E.Ç. tutuklanarak Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na sevk edildi. Diğer 3 şahıs ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı’nın olaya ilişkin başlattığı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.