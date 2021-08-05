‘Bir kapak bir umut’ projesinde mavi kapaklar 2 engelliye umut oldu

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (TDP) Büro Amirliği ekipleri, yaklaşık 2 yıl önce hem engelli vatandaşlara tekerlekli sandalye sağlamak hem çevre duyarlılığına dikkat çekmek hem de özellikle gençlerde toplumsal dayanışma bilincini artırmak amacıyla ‘Bir kapak bir umut’ projesini başlatmıştı. Proje kapsamında okullara ve işyerlerine mavi kapak toplama kutuluları bırakılmıştı. Öğrencilerin ve esnafların desteği ile bu kutularda toplanan mavi kapaklar, tekerlekli sandalye alımı için yeterli sayıya ulaşınca TDP ekipleri de Eskişehir’de yaşayan ve bugüne kadar 500’e yakın engelliye destek olan "Dede torun mavi kapak" hesabının sahipleri Halit Aydoğan ile torunu Melike Sarıtaş'la irtibat kurdu. Toplanan mavi kapaklar, Eskişehir’e gönderildi ve 2 adet manuel tekerlekli sandalye temin edildi.

TDP ekipleri, tekerlekli sandalyeleri teslim edecek ihtiyaç sahibi engelli vatandaşları belirlemek amacıyla mahalle muhtarları ile temasa geçti. Tekerlekli sandalyelerin, Yunus Emre Mahallesi’nde yaşayan Hacı Bayram Çetin ile Köprübaşı Mahallesi’nde ikamet eden Şaban Efe Fakir adlı çocuğa verilmesi kararlaştırıldı. Bedensel engelli 40 yaşındaki Hacı Bayram Çetin’in tekerlekli sandalyesi, Yunus Emre Mahalle Muhtarı Adnan Babaoğlu ve Köprübaşı Mahalle Muhtarı Mehmet Cücük’ün de katıldığı programla teslim edildi.

Bacakları olmadığı için yürümeyen engelli vatandaş Hacı Bayram Çetin, TDP ekiplerinin kucağında taşınarak tekerlekli sandalyesine oturtuldu. Çetin, kendisine tekerlekli sandalye alınmasında katkı sunanlara teşekkür ederek, “Allah sizi başımızdan eksik etmesin” dedi.

Diğer tekerlekli sandalye ise, Şaban Efe Fakir adlı çocuğa evinde teslim edilmek üzere Mahalle Muhtarı Mehmet Cücük’e verildi.

Her iki mahalle muhtarı da, kampanyanın başlatılmasından dolayı Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (TDP) Büro Amirliği görevlilerine ve destek olanlara şükranlarını sundular.

TDP Büro Amir Vekili Komiser Yardımcısı Ertuğrul Gazi Eskitütüncü ise, engelli vatandaşların yaşamlarını kolaylaştırmak için önemli bir sosyal sorumluluk projesini hayata geçirildiğini hatırlattı.

‘Bir kapak bir umut’ adını verdikleri projede, ne kadar çok engelli vatandaşı umuda kavuştururlarsa o kadar mutlu olacaklarını dile getiren Eskitütüncü, “Yaklaşık 2 yıldır süren bir projeden bahsediyoruz. Başta öğrencilerimiz arasında olmak üzere toplumun tamamında engelli vatandaşlarımıza karşı bir duyarlılık oluşturmayı amaçladığımız bu projemiz, meyvelerini vermeye başladı. Proje çerçevesinde ilçemiz genelindeki birçok okula kapak toplama kutusu bırakmıştık. Engelli vatandaşlarımızın yaşamına bir nebze olsun dokunabilme adına başlattığımız bu kampanyada ihtiyaç sahibi 2 engelli vatandaşımıza sandalyelerini teslim etmenin mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Eskitütüncü, “Bir plastiğin doğada yüzyıllarca yok olmadığını düşünürsek, mavi kapakları toplayıp en azından tekerlekli sandalyeye dönüştüğünü bilerek doğayı korumaya destek veriyoruz. Kampanyamız, geri dönüşüm bilincinin oluşturulması yönünden de önem arz ediyor” şeklinde konuştu.