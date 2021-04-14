Bir kap yemekle iftar sofralarını şenlendirdiler

On bir ayın sultanı Ramazan’ın manevi iklimine uygun olarak Elbistan Gençlik Merkezi’nce 3 yıldır ‘Bir kap yemek, bir gönül’ projesi sürdürülüyor. Gençlik liderleri ve gönüllü gençler, proje kapsamında ihtiyaç sahibi ailelerin iftarlarını rahat bir şekilde yapmaları için günler öncesinden kolları sıvadı. Gençlik Merkezi gençlik liderleri ve gönüllü gençler, ilk olarak iftar yemeği ulaştırılacak ailelerin belirlenmesi ile işe koyuldu. Daha sonra da merkeze ulaşarak ihtiyaç sahibi ailelerin iftar sofralarını şenlendirmek isteyen hayırseverlerle irtibat kuruldu. Bu yılın ilk iftarına saatler kala sefer taslarını alarak önce yemek hazırlanan evlerin yolunu tuttu. Buradan hayırseverlerin mutfağında pişen yemekleri alan gençler, bu kez de ihtiyaç sahiplerinin kapısını çaldı. Sağlık durumu yerinde olmayanların sofraları da yine gönüllü gençler tarafından hazırlandı.

Elbistan Gençlik Merkezi Müdür Vekili Mevlüt Türkan, proje ile bir gönül köprüsü kurmak istediklerini söyledi.

‘Bir kap yemek, bir gönül’ projesinde alan el ile veren elin birbirini görmediğini belirten Türkan, “2019 yılında başlattığımız bir çalışmayı bu yıl da devam ettiriyoruz. Ramazan’ın ilk orucunu tutup ilk iftarını da açtık. İftar sofrasına koyacak bir kap yemeği olmayan mahzun gönülleri güldürmek adına çalışmalarımıza başladık. Gençlik liderlerimiz ve gönüllü gençlerimiz, ilk iftarla birlikte projemizin startını verdiler. Biz, burada hayrın vesilesiyiz. Veren el ile alan el birbirini görmüyor. Projemizin bu açıdan önemli bir toplumsal amaca hizmet ettiğini düşünüyoruz. Projemize destek veren hayırseverlerimize ve projenin sahadaki uygulayıcıları gençlerimize teşekkür ediyorum” dedi.