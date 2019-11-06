Bir bedensel engellinin daha yüzünü güldürdüler

Şar Dağı Avcılar Balıkçılar ve Doğa Sporları Derneği, bir yandan mavi kapak kampanyası ile bir yandan da dernek üyelerinin destekleri ile engelli vatandaşların hayatlarını kolaylaştıracak çalışmalara imza atıyor. ‘Engelsiz Yaşam İçin Sen de Bir Kapak At’ adını verdikleri proje ile 150 kiloya yakın mavi kapak toplayan dernek üyeleri, kendi imkanları ile aldıkları manuel tekerlekli sandalyeyi 10 önce romatizma hastalığına yakalandıktan sonra bedensel engelli kalan bir kadına hediye etti. Dernek olarak sosyal sorumluluk projelerine ağırlık verdiklerini belirten Şar Dağı Avcılar Balıkçılar ve Doğa Sporları Derneği Başkanı Hasan Başaran, “Bu projelerimizin başında engelli kardeşlerimize destek olmak geliyor. Bu amaçla bir süredir mavi kapak toplama kampanyası yürütüyoruz. Kampanyamıza destek çok fazla. İnsanlarımız, bu konuda çok duyarlı. Bu kampanyaya ek olarak kendi imkanlarımızla temin ettiğimiz manuel tekerlekli sandalyeyi 10 yıl önce geçirdiği hastalık sonucunda bedensel engelli olarak yaşamını sürdüren bir hemşerimize hediye ettik” dedi.

Başaran, “Alperen Ocakları Başkanı Sayın Tolgahan Bölükbaşı da kampanyamıza destek vererek bizleri yalnız bırakmadı. Tekerlekli sandalyeyi hediye ettiğimiz engelli hemşerimizin gözündeki mutluluğa şahit olmak ve hayır duasını almak; onun bundan sonraki yaşamını kolaylaştırmaya vesile olmak bizler için çok özel bir duygu” şeklinde konuştu.







