Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Bir bedensel engellinin daha yüzünü güldürdüler

Şar Dağı Avcılar Balıkçılar ve Doğa Sporları Derneği’nin kendi imkanları ile temin ettiği tekerlekli sandalye ile 10 yıl önce geçirdiği romatizma hastalığı sonrasında yürüyemeyen bedensel engelli kadına umut oldu.

Bir bedensel engellinin daha yüzünü güldürdüler
 Şar Dağı Avcılar Balıkçılar ve Doğa Sporları Derneği, bir yandan mavi kapak kampanyası ile bir yandan da dernek üyelerinin destekleri ile engelli vatandaşların hayatlarını kolaylaştıracak çalışmalara imza atıyor. ‘Engelsiz Yaşam İçin Sen de Bir Kapak At’ adını verdikleri proje ile 150 kiloya yakın mavi kapak toplayan dernek üyeleri, kendi imkanları ile aldıkları manuel tekerlekli sandalyeyi 10 önce romatizma hastalığına yakalandıktan sonra bedensel engelli kalan bir kadına hediye etti. Dernek olarak sosyal sorumluluk projelerine ağırlık verdiklerini belirten Şar Dağı Avcılar Balıkçılar ve Doğa Sporları Derneği Başkanı Hasan Başaran, “Bu projelerimizin başında engelli kardeşlerimize destek olmak geliyor. Bu amaçla bir süredir mavi kapak toplama kampanyası yürütüyoruz. Kampanyamıza destek çok fazla. İnsanlarımız, bu konuda çok duyarlı. Bu kampanyaya ek olarak kendi imkanlarımızla temin ettiğimiz manuel tekerlekli sandalyeyi 10 yıl önce geçirdiği hastalık sonucunda bedensel engelli olarak yaşamını sürdüren bir hemşerimize hediye ettik” dedi.

Başaran, “Alperen Ocakları Başkanı Sayın Tolgahan Bölükbaşı da kampanyamıza destek vererek bizleri yalnız bırakmadı. Tekerlekli sandalyeyi hediye ettiğimiz engelli hemşerimizin gözündeki mutluluğa şahit olmak ve hayır duasını almak; onun bundan sonraki yaşamını kolaylaştırmaya vesile olmak bizler için çok özel bir duygu” şeklinde konuştu.




Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.