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Binlerce dönüm araziye geçişi sağlayan köprü yıkıldı

Elbistan’a bağlı Karahüyük Mahallesi’nde binlerce dönüm araziye ulaşımı sağlayan Hurman Çayı üzerindeki köprü, kamyonun geçişi sırasında çöktü.

Binlerce dönüm araziye geçişi sağlayan köprü yıkıldı
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Karahüyük Mahallesi’nde, Hurman Çayı’nın diğer tarafında kalan yaklaşık 5 bin dönüm araziye ulaşımın sağlandığı Bozyer köprüsü, üzerinden geçen kamyonun ağırlığına dayanamayarak çöktü. Her gün kullandıkları köprünün çökmesi sonucu mağdur olan çiftçiler ise yetkililerden destek istedi.

Çiftçiler, “Tam hasat sezonundayız. Bir yandan da yazlık ekinlerin sulaması devam ediyor. Hurman Çayı’nın üzerinde bulunan ve Bozyer köprüsü dediğimiz bu köprü, mahallemizdeki 5 bin dönüm araziye ulaşmamızı sağlıyordu. Şuanda tamamen yıkılmış durumda. Yetkililerden biran önce çözüm bekliyoruz” dediler.

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Binlerce Dönüm Araziye Geçişi Sağlayan Köprü Yıkıldı