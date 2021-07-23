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Binbaşı Sert’e plaketli veda

İğdeliler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği yönetimi, Şanlıurfa’nın Suruç ilçesine tayini çıkan Binbaşı Sinan Sert’e Elbistan’daki görev süresi boyunca yaptığı başarılı çalışmalardan dolayı plaket takdim etti.

Binbaşı Sert’e plaketli veda
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2017 yılından beri Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı görevini üstlenen Binbaşı Sinan Sert, Jandarma Genel Komutanlığı’nın tayin dönemi kapsamında Şanlıurfa’nın Suruç ilçesine atandı. İğdeliler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Önat ve yönetimi, ilçeden ayrılan Binbaşı Sert’i ziyaret ederek kendisine ilçedeki başarılı çalışmalarından dolayı plaket takdim etti.

İğdeliler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği basın sözcüsü Yahya Marangoz, Binbaşı Sert’i, vatandaşlarla kurduğu samimi diyalogla hatırlayacaklarını söyledi.

Binbaşı Sert’in ilçedeki görevini en iyi şekilde yaptığını belirten Marangoz, “4 yıldan beri ilçemizde görev yapan Sayın Komutanımız Sinan Sert, jandarmanın sorumluluk bölgesinde kalan mahallemizle ilgili en ufak bir sorun da her zaman bizlerin yanında oldu. Sadece mahallemizde değil ilçe genelinde de hem kendisi hem de ekibi, vatandaş odaklı çalışmalarla halkın takdirini kazandı. Dernek olarak kendisine yeni görevinde başarılar diliyoruz. Allah yolunu açık etsin. İlçemizdeki hizmetlerinden dolayı da kendisine bu teşekkür plaketini takdim ettik” dedi.

Binbaşı Sinan Sert de, nezaketlerinden dolayı İğdeliler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği yönetimine teşekkür etti.

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Binbaşı Serte Plaketli Veda