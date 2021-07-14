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Binbaşı Sert, Suruç’a atandı

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesine atanan İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Sinan Sert’e, Elbistan Kaymakamı Özkan Demir tarafından başarı belgesi verildi.

Binbaşı Sert, Suruç’a atandı
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2017 yılında Elbistan İlçe Jandarma Komutanı olarak atanan Binbaşı Sinan Sert’in yeni görev yeri, Jandarma Genel Komutanlığı’nca Şanlıurfa’nın Suruç ilçesi olarak belirlendi. Yeni görevine başlamak üzere ilçeden ayrılacak olan Binbaşı Sert, Elbistan Kaymakamı Özkan Demir’i makamında ziyaret etti.

Kaymakam Özkan Demir, yaptığı açıklamada; “İlçemizde görev yaptığı süre içerisinde gerek uyumlu ve performanslı çalışması, gerek güvenlik ve asayiş olaylarında gayretli çalışmaları dolayısıyla iyi bir mesai arkadaşımız olan Binbaşı Sinan Sert'e nazik ziyaretleri için teşekkür eder, yeni görev yerinde başarılar dilerim” dedi.

Kaymakam Demir, ilçedeki hizmetleri ve çalışmaları dolayısıyla Binbaşı Sert’e başarı belgesi verdi.

Suruç’a atanan Binbaşı Sinan Sert de, Elbistan’da görev yapmaktan büyük memnuniyet duyduğunu dile getirerek nezaketinden dolayı Kaymakam Demir’e teşekkür etti.

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