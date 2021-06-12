BİLSEM’li öğrenciler, TEKNOFEST’te 2 proje ile Elbistan’ı temsil edecek

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde, Türkiye’nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu, medya kuruluşları ve üniversitelerin destekleriyle düzenleniyor. 21-26 Eylül tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleşecek olan Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, bu yıl 34 farklı kategoride düzenleniyor.

TEKNOFEST 2020’den farklı olarak karma sürü simülasyon, iletişim teknolojileri, savaşan İHA, yapay zeka, kültür ve turizm teknolojileri, lise öğrencileri kutup araştırma projeleri, tarımsal insansız kara aracı, sanayide dijital teknolojiler yarışmaları ilk kez düzenleniyor. Yapay zeka, Su altı sistemleri, otonom sistemler gibi teknolojinin her alanında yarışmaların yer aldığı TEKNOFEST’e teknoloji yarışmalarına yine ilkokul seviyesinden ortaokul, lise, üniversite, lisansüstü ve mezun seviyesine kadar nitelikli binlerce genç hayallerini gerçekleştirmek için başvurdu. Gençlerin milli teknoloji üretme ve geliştirme konusunda ilgilerinin arttırılması hedeflenerek bu alanlarda çalışan binlerce gencin projesine destek olmak için bu yıl ön eleme aşamasını geçen takımlara toplamda 5 milyon liranın üzerinde malzeme desteği sağlanıyor. TEKNOFEST’te yarışıp dereceye girmeye hak kazanan takımlar ise 4 milyon liranın üzerinde ödülün sahibi olacak.

Elbistan Bilim ve Sanat Merkezi’nin (BİLSEM) öğrencileri tarafından hazırlanan 2 proje, Türkiye genelinden başvuru yapan binlerce takımı geride bıraktı. Final öncesi tura yükselen projelerden biri Elbistan BİLSEM’de eğitim gören 4 öğrencinin öğretmenleri eşliğinde oluşturdukları ‘Mucize Çocuklar’ takımının tasarladığı ‘Ressam Dostu Akıllı Resim Çantası – ÇİZERTABTL' oldu.

Elbistan BİLSEM’li öğrenciler, Gaziantep Üniversitesi Atılay 39 Otonom Sualtı Robotu Takımı işbirliği ile geliştirdiğimiz otonom insansız sualtı robotuyla da TEKNOFEST’in iddialı projelerinden birine imza attı.

Elbistan BİLSEM Müdürü Memet Turaç, TEKNOFEST’te ön değerlendirme aşamasını başarıyla geçerek bir sonraki final önceki tura yükselen takımları tebrik etti.

Öğrencilerinin başarısının, tüm Elbistan’ı gururlandırdığını ifade eden Turaç, “Elbistan BİLSEM olarak 2 projemiz TEKNOFEST’te yarışmaya katılmaya hak kazandı.

İlk projemizde “Mucize Çocuklar” takımı olarak ders materyali projesi tasarladık. Projemizde amaç; ağırlıklı olarak ortaokul ve lise düzeyi öğrencilerinin yanı sıra resim kursu gören tüm bireyler için resim yapmayı daha ekonomik, ergonomik ve aynı zamanda kolay ve zevkli hale getirmek olarak belirlendi.

2.projemizi ise Gaziantep Üniversitesi Atılay 39 Otonom Sualtı Robotu Takımı işbirliği ile yürüttük. Öğrencilerimiz, geliştirdikleri otonom insansız sualtı robotu ile son günlerde Marmara’da yaşanan müsilaj sorunu gibi birçok konuda çalışma yapabilecek bir çalışma hazırladılar.

Bu projeler, uzun süren emeklerle ortaya çıktı. Öğrencilerimizi ve öğretmenlerimizi kutluyorum. İnşallah, projelerimizin TEKNOFEST’te ses getireceğine inanıyorum” dedi.