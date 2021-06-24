BİLSEM’li öğrenciler resim sergisi açtı

Elbistan Bilim ve Sanat Merkezi’ndeki (BİLSEM) resim bölümü öğrencileri, 2020-2021 eğitim-öğretim yılında karakalem, kabartma, yağlı boya ve suluboya çalışmalarının yer aldığı sergi açtı. Serginin açılışına Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, Cumhuriyet Başsavcısı Hayri Ormancı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşat Bayazıt, Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Paksoy, Esnaflar ve Bakkallar Odası Başkanı Kemal Şahin, milli eğitim şube müdürleri Alparslan Ceran, Mehmet Yılmaz ve Mükremin Ceran, Denetimli Serbestlik Müdürü Aslan, İŞKUR Elbistan Hizmet Merkezi Müdürü Savaş Kurt, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı.

Davetliler, kurdele kesilmenin ardından ilk olarak sergide yer alan Elbistanlı şehitlerin karakalem resimlerinden oluşan bölümü gezdi. Daha sonra BİLSEM’in müzik bölümü öğrencilerinden Fatma Betül Maraşlı tarafından piyano eşliğinde şarkılar çalındı. Kaymakam Demir ve Başsavcı Ormancı ile birlikte katılımcılar sergideki eserleri tek tek gezerek öğrencilerden resimleri hakkında bilgiler aldı.

Sergiyle ilgili olarak değerlendirme yapan Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, tüm öğrencileri tebrik etti.

Sergide gerçekten çok emek isteyen birbirinden farklı eserleri görmenin kendisini mutlu ettiğini dile getiren Kaymakam Demir, ortaya çıkan resimlerde profesyonel teknikler kullanıldığını söyledi.

BİLSEM’in farklı ilgi alanlarına göre öğrencilerin yeteneklerini ortaya çıkarmada ve geliştirmede büyük rol üstlendiğini vurgulayan Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, “Sergide gerçekten çok güzel ve orijinal eserler gördük. Bu yaştaki çocuklarımızın yeteneklerini en iyi şekilde kullanmaları beni sevindirdi. İlgi ile gezdiğimiz bir sergi oldu. Duygularını, düşüncelerini, hayallerini, özlemlerini birbirinden farklı tekniklerle tuvallere yansıtmışlar. İlerleyen dönemlerde yeteneklerini geliştireceklerine inanıyorum. Öğrencilerimizi, öğretmenlerimizi ve emeği geçenleri tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

Elbistan Cumhuriyet Başsavcısı Hayri Ormancı da, öğrencileri kutlayarak serginin hazırlanmasında katkı sunanlara teşekkür etti.

Kaymakam Demir, serginin gezilmesinden sonra Elbistan Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) Müdürü Memet Turaç’tan kurumun çalışmaları hakkında bildi aldı.