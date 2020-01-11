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BİLSEM’e öğrenci seçim süreci başladı

Elbistan Bilim Sanat Merkezi’nde (BİLSEM) 2020-2021 eğitim-öğretim yılı için öğrenci seçim süreci, grup tarama sınavları ile başladı.

BİLSEM’e öğrenci seçim süreci başladı

Öğrencilerin örgün eğitim kurumlarındaki eğitimlerini aksatmayacak şekilde bireysel yeteneklerinin farkında olmalarını sağlamak ve sahip oldukları kapasitelerini geliştirerek üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla faaliyet gösteren Elbistan Bilim ve Sanat Merkezi’ne (BİLSEM) öğrenci seçimi süreci başladı.

2019-2020 eğitim öğretim yılında ilkokul 1. 2. ve 3. sınıfa devam edip genel, zihinsel, resim ve müzik yetenek alanlarında akranlarından ileri düzeyde farklılık gösterdiği düşünülen öğrencilerin sınıf öğretmenleri tarafından aday gösterilmesiyle Elbistan Bilim ve Sanat Merkezi’ne öğrenci seçmenin ilk adımı olan grup tarama sınavları yapılıyor. 7 Mart 2020 tarihine kadar sürecek grup tarama sınavları, İstiklal İlkokulunda yapılıyor. Grup tarama uygulaması, tablet bilgisayar üzerinden hafta sonu 6 oturum şeklinde gerçekleştirilecek.

Grup tarama sınavlarının ardından Elbistan Bilim ve Sanat Merkezi’ne (BİLSEM) 2020-2021 eğitim ve öğretim yılında kabul edilecek öğrenciler, 2.aşama olan bireysel değerlendirme sürecinden geçecek.


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