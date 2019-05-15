BİLSEM’e kayıt için bireysel değerlendirmeler başladı

Elbistan Bilim Sanat Merkezi (BİLSEM), ilçedeki üstün yetenekli çocukların bu özelliklerini hızla keşfetmek ve geliştirmek için 2017-2018 eğitim-öğretim yılından beri faaliyet gösteriyor. Öğrenciler, genel zihinsel yetenek, resim, müzik ve bilim alanlarında kendi ilgileri ve yeteneklerine göre eğitim alıyor. BİLSEM’e öğrenci seçimi bu yıl Elbistan İstiklal İlkokulu’nda yapılan Grup Tarama Sınavı ile başladı.

Elbistan Bilim ve Sanat Merkezi’ndeki (BİLSEM) bireysel değerlendirme ile ilgili olarak bilgi veren İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşat Bayazıt, bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrenci sayısının 575 olduğunu söyledi.

BİLSEM Grup Tarama Sınavı’na 5 ilçeden 4 bin 436 öğrencinin girdiğini belirten Bayazıt, “Bilim ve Sanat Merkezi öğrenci seçme sınavı için akranlarından farklı olduğu düşünülen 1, 2. ve 3. sınıfa devam eden öğrencilerden Elbistan Bilim ve Sanat Merkezi öğrenci seçme sınavına sınıf öğretmenlerince toplam 4 bin 436 öğrenci aday gösterildi. Aday gösterilen öğrencilerin ilçelere göre dağılımı ise Elbistan’da 3 bin 568, Afşin’de 617, Ekinözü’nde 56, Göksun’da 136, Nurhak’ta da 59 öğrenci şeklinde gerçekleşmiştir. Bu öğrencilerin tespiti amacıyla yapılan Grup Tarama Sınavı sonuçlarına göre Genel Zihinsel Yetenek Alanında 349, Müzik Yetenek Alanında 64 ve Görsel Sanatlar Yetenek Alanından 162 öğrenci olmak üzere toplamda 575 öğrenci bireysel değerlendirmeye hak kazandı” dedi.

Öğrenciler yetenek alanlarına göre 13 Mayıs-9 ağustos tarihleri arasında bireysel değerlendirmeye tabi tutulacağını kaydeden Elbistan İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşat Bayazıt, “Grup tarama uygulamasında başarılı olan öğrencilerin yetenek alanlarına göre 13 Mayıs 2019 ile 9 Ağustos 2019 tarihleri arasında Elbistan Bilim ve Sanat Merkezi ile Elbistan Rehberlik ve Araştırma Merkezinde Bireysel Değerlendirme süreci başlamıştır. Bireysel Değerlendirmeye girecek öğrencilerin randevuları sisteme tanımlanmış olup bu öğrencilerin Sınav Giriş Belgeleri 8 Mayıs 2019 tarihinden itibaren e-okul yönetim bilgi sisteminde yayınlanmış olup; sınava katılacak öğrencilerin sınav esnasında yanlarında sınav giriş belgeleri ve kimlik belgelerini bulundurmaları gerekmektedir.

Bireysel değerlendirme sonuçları 21 Ağustos 2019 tarihinde http://www.meb.gov.tradresinde açıklanacaktır. Bireysel değerlendirme aşamasında Bakanlık tarafından belirlenen puan barajını geçen öğrenciler Bilim ve Sanat Merkezine yerleşmeye hak kazanacaktır. Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıt işlemlerinin gerçekleştirilmesi 26 Ağustos- 13 Eylül 2019 tarihleri arasında Elbistan Bilim ve Sanat Merkezinde yapılacaktır. Belirlenen tarih aralığında kayıt yaptırmayan öğrenciler yerleşme haklarından vazgeçmiş sayılacaktır” ifadelerini kullandı.











