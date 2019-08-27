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BİLSEM’e kabul edilecek 64 öğrenci belli oldu

Elbistan Bilim ve Sanat Merkezi’ne (BİLSEM) 2019-2020 eğitim ve öğretim yılında kabul edilecek 64 öğrenci, uzun sınav maratonunun ardından belli oldu.

BİLSEM’e kabul edilecek 64 öğrenci belli oldu
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Elbistan Bilim Sanat Merkezi (BİLSEM), ilçedeki üstün yetenekli çocukların bu özelliklerini hızla keşfetmek ve geliştirmek için 2017-2018 eğitim-öğretim yılından beri faaliyet gösteriyor. Öğrenciler, genel zihinsel yetenek, resim, müzik ve bilim alanlarında kendi ilgileri ve yeteneklerine göre eğitim alıyor. BİLSEM’e öğrenci seçimi bu yıl Elbistan İstiklal İlkokulu’nda yapılan Grup Tarama Sınavı ile başladı. BİLSEM Grup Tarama Sınavı’na, öğrenci seçme sınavı için akranlarından farklı olduğu düşünülen 1, 2. ve 3. sınıfa devam eden öğrencilerden Elbistan Bilim ve Sanat Merkezi öğrenci seçme sınavına sınıf öğretmenlerince toplam 4 bin 436 öğrenci aday gösterildi. Aday gösterilen öğrencilerin ilçelere göre dağılımı ise Elbistan’da 3 bin 568, Afşin’de 617, Ekinözü’nde 56, Göksun’da 136, Nurhak’ta da 59 öğrenci şeklinde gerçekleşmiştir. Bu öğrencilerin tespiti amacıyla yapılan Grup Tarama Sınavı sonuçlarına göre Genel Zihinsel Yetenek Alanında 349, Müzik Yetenek Alanında 64 ve Görsel Sanatlar Yetenek Alanından 162 öğrenci olmak üzere toplamda 575 öğrenci bireysel değerlendirmeye hak kazandı. Öğrenciler yetenek alanlarına göre 13 Mayıs-9 ağustos tarihleri arasında bireysel değerlendirmeye tabi tutuldu.  Bireysel yetenek sınavının ardından BİLSEM’e kabul edilen 64 öğrenci kayıt hakkı kazandı.

Konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Elbistan İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşat Bayazıt, “Üstün ve özel yetenekli öğrencilerin örgün eğitim kurumlarını eğitimlerini aksatmayacak şekilde bireysel yeteneklerinin farkında olmalarını ve sahip oldukları kapasitelerini geliştirerek üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacı ile açılan Bilim ve Sanat Merkezi’mize alınacak öğrencileri belirleyecek sınav süreci sona erdi. Son olarak yapılan bireysel değerlendirme sınavı sonuçlarına göre, genel zihinsel yetenek alanından 55, resim yetenek alanından 6 ve müzik yetenek alanından 3 olmak üzere toplam 64 öğrenci, 2019-2020 eğitim öğretim yılından itibaren Elbistan Bilim ve Sanat Merkezi’ne kayıt hakkı kazanmıştır. Bu öğrencilerin kayıt işlemleri, 6 Eylül 2019 tarihine kadar BİLSEM’de gerçekleştirilecektir. Kayıt için de, nüfus cüzdanı fotokopisi, kayıt formu, veli muvafakat belgesi, veli sosyal medya izin belgesi, öğrenci belgesi ve BİLSEM yerleştirme sonuç belgesi gereklidir” dedi.


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