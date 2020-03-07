BİLSEM’den ‘Genç Mühendisler’ projesi

Elbistan Bilim Sanat Merkezi (BİLSEM) tarafından 2019 Yılı Gençlik Projeleri Destek Programı I. Çağrı Dönemi kapsamında hazırlanan ‘Genç Mühendisler’ adlı proje, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteğe değer bulundu.

Hedef kitlesini, 12-14 yaş grubundaki ortaokul öğrencilerinin oluşturduğu proje kapsamında Bilim Sanat Merkezi bünyesinde STEM Atölyesi kurulacak. Gençler, atölyede yenilikçi fikirlerini hayata geçirme imkanını artırarak üretime, teknolojiye, ekonomiye katkı sağlayacak. STEM Atölyesi ile gençlere yönelik kodlama, programlama, robotik gibi eğitimler verilerek bu alanda ürün oluşturmalarına, yenilikçi fikirler üretmelerine imkan sağlanacak. STEM Atölyesi içerisinde bilim atölyesi, teknoloji atölyesi matematik atölyesi ve mühendislik atölyesine yönelik faaliyetler bulunacak. Bu faaliyetler sayesinde çocukların kritik düşünmeleri ve problem çözme yetileri geliştirilecek.

Proje kapsamında gençliğin bilim ve yenilikçi fikirler alanlarındaki beklenti ve sorunları ile bu sorunların çözümüne yönelik bu alanda çalışmalar yapan uzman kişiler tarafından bir konferans düzenlenecek. Belirlenen program kapsamında öğrencilere haftalık en az 2 ders saati eğitimler düzenlenecek. Proje sonunda öğrencilere, 3-5 kişilik gruplar halinde ekipler arası STEM Temalı Özgün Tasarım yarışması düzenlenecek olup dereceye giren ekipler ödüllendirilecek.

Proje sonunda yapılan etkinlikler ve tasarımlar bir kitapçık haline getirilip ilimiz bünyesindeki ortaöğretim kurumlarına dağıtılacak.