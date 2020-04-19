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BİLSEM’den emniyete siperlik desteği

Elbistan Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) ile Nuri Pakdil Bilim ve Sanat Merkezi ile tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında üretilmeye başlanan yüz koruyucu siper maskeler Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi.

BİLSEM’den emniyete siperlik desteği
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BİLSEM'ler tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında emniyet çalışanları için 3D yazıcıyla üretilen yüz koruyucu siper maskeler, emniyet çalışanlarına teslim edildi.

Siperlik tesliminde konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz, “Bilim Sanat Merkezlerimizin üretmiş olduğu maskeleri İl Müdürlüklerimiz aracılığıyla Emniyet Teşkilatlarımıza da hediye ediyoruz. Hediyemizi kabul ettikleri için İl Emniyet Müdürü Doğan İnci'ye teşekkür ediyorum. Ayrıca bu çalışmalarda özellikle Kahramanmaraş Nuri Pakdil Bilim ve Sanat Merkezinde görev yapan Müdürümüz Hacı Murat Devrek ve müdür yardımcısı Gökhan İnayet Çuhalı ve İlçemiz Elbistan Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Mehmet Turaç ile özellikle bu işe gönüllü olarak katkı sağlayan öğretmenlerimize de çok teşekkür ediyoruz. Onların el emeklerini sağlık ve emniyet çalışanlarına teslim etmenin gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Siperlik maskeleri teslim alan İl Emniyet Müdürü Doğan İnci ise, "Bu maskeler görev yapan arkadaşlarımızın çok işlerine yarayacak. Çünkü bizim arkadaşlarımız vatandaşlarla birebir muhatap oluyorlar, ayrıca kontrollerimiz de sıkı bir şekilde devam ediyor. Özellikle şehir giriş ve çıkışlarında uygulamalarımız aralıksız sürüyor. Bu kontrolleri yaparken de tedbirlerimizi en üst seviyede almamız gerekiyor. Bu vesileyle bu tip yüz koruyucu siperlik maskeler bizim için çok önemli. Bu duyarlı davranışlarından dolayı İl Milli Eğitim Müdürlüğüne ve BİLSEM'lere çok teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.


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BİLSEM’den Emniyete Siperlik Desteği
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