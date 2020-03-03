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BİLSEM’de Veli Eğitim Akademisi sürüyor

Elbistan Bilim ve Sanat Merkezi’nde (BİLSEM) bir süre önce başlatılan ‘Özel öğrenci, özel veli’ adlı Veli Eğitim Akademisi sürüyor.

BİLSEM’de Veli Eğitim Akademisi sürüyor
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Elbistan Bilim Sanat Merkezi (BİLSEM) Müdürü Mehmet Turaç, Veli Eğitim Akademisi’ne ilişkin olarak bilgilendirmelerde bulundu.

Veli Eğitim Akademisi’nde alanında uzman akademisyenleri öğrenci velileri ile buluşturduklarını belirten Turaç, “Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoglu Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Kurnaz ile “özel öğrenci, özel veli” isimli atölye çalışmaları başlayan Veli Eğitim Akademimiz, bu ayda devam edecek. Özel eğitim alanında uzman olan Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nden aynı zamanda MEB Bakan Danışmanı olan Dr. Öğretim Üyesi Mahmut Çitil 13 Mart Cuma günü saat 19.00’da velilerimize seminer verecek Aynı gün saat 13.00 ve saat 15.00’te Hasan Kalyoncu Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Hasan Eşici, merkezimizin konferans salonunda velilerimize yönelik 20’şer kişilik guruplar halinde atölyeler gerçekleştirecektir” dedi.

Turaç, “Öğrencilerimize kısıtlı zamanda birlikte olduğumuz merkezimiz dışında da eğitmeye çalışıyoruz. Bunun en geçerli yolu ise hayatlarının büyük bölümünü birlikte geçirdikleri aileleri eğiterek olduğuna inanıyoruz. Bu sebeple Veli Eğitim Akademimiz süreklilik arz edecektir alanında uzman hocalarımızı velilerimizle bir araya getirmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.


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BİLSEM’de Veli Eğitim Akademisi Sürüyor
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